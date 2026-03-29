UBS: Τα εταιρικά ομόλογα πιο ευάλωτα σε ένα πιθανό πετρελαϊκό σοκ

Διάφορα σενάρια για ένα ενδεχόμενο πετρελαϊκό σοκ εξαιτίας των διαταραχών στα Στενά του Ορμούζ αναλύει η UBS, διαταραχές οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ευρείες επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές, με την Ευρώπη να αναμένεται να δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα.

Σύμφωνα με την ελβετική τράπεζα, οι προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, καθώς τα σενάρια κυμαίνονται από μια σύντομη διακοπή του εφοδιασμού έως ένα παρατεταμένο σοκ που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Σε ένα σχετικά ήπιο σενάριο, όπου οι αναταραχές εκτονώνονται γρήγορα, οι τιμές του πετρελαίου μπορεί να σημειώσουν μια προσωρινή άνοδο πριν σταθεροποιηθούν καθώς θα ομαλοποιούνται τα προβλήματα στις διαδρομές του εφοδιασμού. Σε αυτή την περίπτωση, οι επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία θα ήταν περιορισμένες, όμως η Ευρώπη θα ερχόταν αντιμέτωπη με μια μικρή επιβράδυνση εξαιτίας της μεγάλης εξάρτησής της από τις εισαγωγές ενέργειας.

Αντίθετα, αν οι διαταραχές κρατήσουν για εβδομάδες ή μήνες, οι μακροοικονομικές συνέπειες θα γίνουν πολύ πιο έντονες. Η UBS εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να εκτιναχθούν προς ή και πάνω από τα 150 δολάρια το βαρέλι, πυροδοτώντας ένα νέο κύμα πληθωρισμού στις μεγάλες οικονομίες.

Αν και τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη θα έβλεπαν τις τιμές να πιέζονται, το πλήγμα στην ανάπτυξη θα ήταν βαρύτερο στην Ευρώπη, όπου το κόστος της ενέργειας παίζει καθοριστικό ρόλο στη βιομηχανική δραστηριότητα και στην κατανάλωση των νοικοκυριών.

Σε ένα πιο ακραίο σενάριο, με μόνιμες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές και παρατεταμένους περιορισμούς στην προσφορά, η UBS προειδοποιεί ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη θα μπορούσαν να διολισθήσουν σε τεχνική ύφεση. Ο πληθωρισμός στην Ευρώπη θα μπορούσε να παραμείνει πάνω από το 4% για μεγάλο διάστημα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στασιμοπληθωρισμού που θα έκανε εξαιρετικά δύσκολες τις αποφάσεις των αρχών.

Οι κεντρικές τράπεζες, και ειδικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ίσως αναγκαστούν να ισορροπήσουν σε ένα τεντωμένο σχοινί ανάμεσα στη στήριξη της ανάπτυξης και τη συγκράτηση των τιμών. Οι επιπτώσεις θα επεκτείνονταν και στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ιδιαίτερα στα εταιρικά ομόλογα. Η UBS αναμένει σημαντική διεύρυνση των περιθωρίων δανεισμού (credit spreads) σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης, με τα ομόλογα υψηλής απόδοσης να είναι τα πιο ευάλωτα.

Ενώ η αμερικανική αγορά ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης έχει δείξει αντοχή μέχρι στιγμής, στις ευρωπαϊκές αγορές είναι πιθανό οι αποδόσεις να υποαποδώσουν βραχυπρόθεσμα, εξαιτίας της μεγαλύτερης έκθεσής τους στα ενεργειακά σοκ.