Κλίμα αβεβαιότητας στις εισηγμένες του χάλυβα

Το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή έρχεται να προσθέσει άλλη μια πηγή αβεβαιότητας για τις εισηγμένες εταιρείες χάλυβα, καθώς εκτός πολλών άλλων, από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ξεκίνησε η πλήρης εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) για όλες τις εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το ξέσπασμα του πολέμου οδήγησε -όπως συχνά συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις- σε τόνωση της ζήτησης και σε αύξηση των τιμών πώλησης, από πελάτες που έσπευσαν να προλάβουν μια ενδεχόμενη εκτίναξη στο κόστος των επενδυτικών τους προγραμμάτων. Αυτό έγινε ορατό μέσα στο Μάρτιο.

Παρόλα αυτά, η κατάσταση στον κλάδο είναι ιδιαίτερα ομιχλώδης, καθώς:

Πρώτον, μια ενδεχόμενη νέα μελλοντική αύξηση στην τιμή του μετάλλου σε συνδυασμό με την εκδήλωση πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία ενδέχεται να οδηγήσουν στην αναβολή των επενδυτικών-κατασκευαστικών προγραμμάτων που σχεδιάζουν ορισμένοι από τους πελάτες του κλάδου, με αποτέλεσμα την πιθανή υποχώρηση της ζήτησης μέσα στο 2026.

Δεύτερον , η αύξηση που παρουσιάζει το Euribor επηρεάζει ανοδικά το κόστος χρηματοδότησης ενός κλάδου που είναι «φορτωμένος» με δάνεια από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και

, η αύξηση που παρουσιάζει το Euribor επηρεάζει ανοδικά το κόστος χρηματοδότησης ενός κλάδου που είναι από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας και τρίτον, από την αρχή της φετινής χρονιάς η εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM) έχει προκαλέσει έντονους πονοκεφάλους στην αγορά, καθώς οι εταιρείες θα επιβαρυνθούν για τη φετινή οικονομική χρήση, με ένα ποσό που θα… πληροφορηθούν το 2027!

Ενδεικτικά είναι τα όσα δηλώνει στο Euro2day.gr γνωστό στέλεχος της αγοράς: «Αυτή την περίοδο, οι εταιρείες του κλάδου προσπαθούν να μετακυλήσουν στους πελάτες τους τις αυξημένες τιμές προϊόντων λόγω του CIBAM, χωρίς όμως να γνωρίζουν το κόστος του CIBAM.

Αυτή η παραδοξότητα που βλέπουμε να συμβαίνει, σε συνδυασμό με την αύξηση της διεθνούς τιμής του χάλυβα, οδηγούν ενδεχομένως σε αρκετά ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους για τις εταιρείες, ωστόσο αυτή η εκτίμηση είναι πιθανόν να διαψευσθεί γιατί η αλήθεια θα φανεί το 2027.

Πάντως, αρκετοί πελάτες μας, προκειμένου να αποφύγουν την όλη αναστάτωση, είχαν σπεύσει να στοκάρουν στα τέλη του 2025, με αποτέλεσμα: α) Τη σαφή βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς λόγω των αυξημένων όγκων πώλησης και του rebound που σημείωσε από το φθινόπωρο και μετά η διεθνής τιμή του μετάλλου και β) Μια υποχώρηση της ζήτησης (σε όγκους) κατά τους δύο πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους».

Γενικότερα, οι εισηγμένες εταιρείες του κλάδου (Έλαστρον, ΣΙΔΜΑ, Αφοί Κορδέλλου, Σωληνουργεία Τζιρακιάν) αναμένεται να εμφανίσουν μέσα στον Απρίλιο βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις για το έτος 2025 (η Έλαστρον έχει προαναγγείλει και τη διανομή μερίσματος μετά από αρκετά χρόνια), ενώ ξεκίνησε και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη (θέμα χρόνου ακούγεται ότι η είναι η συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα) η διαδικασία ρύθμισης των υποχρεώσεων των Σωληνουργεία Τζιρακιάν.