#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Alpha Trust- Ανδρομέδα: Στο 4,85% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η εταιρεία μέσω της Beta Securities προχώρησε στις 2 Απριλίου σε αγορά 1.700 ιδίων μετοχών.

Δημοσιεύθηκε: 3 Απριλίου 2026 - 23:17

Η εταιρία «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 18.04.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 30.05.2024 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα, με το άρθρο 49 του N. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη, μέσω της BETA Securities, κατά τη συνεδρίαση της 2ης Απριλίου 2026, σε αγορά 1.700 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 8,1093 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 13.808,55 ευρώ.

Μετά και την ανωτέρω αγορά, η Εταιρία κατέχει 181.000 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 6,99 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 4,85% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Alpha Trust Ανδρομέδα: «Εκτόξευση» κερδών 205%, μέρισμα €0,40

Γιατί οι εταιρείες πληροφορικής «γεμίζουν τα ταμεία»

Πώς καταφέρνει το «κατεστραμμένο» Ιράν και εκτοξεύει πυραύλους

Φοροδιαφεύγει μια στις 3 επιχειρήσεις, μπαράζ προστίμων

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο