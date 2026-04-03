Alpha Trust- Ανδρομέδα: Στο 4,85% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η εταιρία «ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε εκτέλεση της από 18.04.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 30.05.2024 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα, με το άρθρο 49 του N. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προέβη, μέσω της BETA Securities, κατά τη συνεδρίαση της 2ης Απριλίου 2026, σε αγορά 1.700 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 8,1093 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 13.808,55 ευρώ.
Μετά και την ανωτέρω αγορά, η Εταιρία κατέχει 181.000 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 6,99 ευρώ ανά μετοχή, ποσοστό 4,85% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.