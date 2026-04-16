World Beautiful Business Forum: Ερχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στις 7 Μαΐου

Το World Beautiful Business Forum έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα από 7 έως τις 10 Μαΐου 2026 με στόχο να αναδείξει μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην οργάνωση του επιχειρείν.

Πρόκειται για μια διεθνή συνάντηση που υπερβαίνει τα όρια ενός κλασικού συνεδρίου, φέρνοντας κοντά ηγετικές προσωπικότητες από τον χώρο των επιχειρήσεων, της τεχνολογίας, της επιστήμης, τoυ πολιτισμού, της φιλοσοφίας και της πολιτικής.

Το φόρουμ διοργανώνεται από το House of Beautiful Business, έναν διεθνή οργανισμό (think tank) που έχει ως στόχο την προώθηση μιας διαφορετικής θεώρησης της επιχειρηματικότητας, δίνοντας έμφαση στις αξίες, τη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη διάσταση των εταιρειών.

«Προσπαθούμε να διεξάγουμε ουσιαστικές συζητήσεις για το μέλλον της εργασίας, αλλά με ένα τρόπο που να είναι πιο ευχάριστος, ενδιαφέρον, διαδραστικός και θεατρικός», δήλωσε συγγραφέας και συν-Ιδρυτής του think tank), Tim Leberecht, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ).

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Η φετινή διοργάνωση συμπίπτει με την επέτειο των 10 ετών από την ίδρυση του House of Beautiful Business, ενώ αναμένεται να προσελκύσει περίπου 800 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πάνω από 100 ομιλητές, συντονιστές και καλλιτέχνες, καθώς και περισσότερες από 80 παράλληλες συνεδρίες οργανωμένες σε δέκα θεματικές ενότητες.

Ο χαρακτήρας του φόρουμ είναι πιο βιωματικός και διαδραστικός, καθώς οι δράσεις θα λάβουν χώρα σε διαφορετικά σημεία της Αθήνας, όπως θέατρα, μουσεία και πολιτιστικούς χώρους. Επίσης, μεταξύ άλλων θα διεξαχθούν συζητήσεις, εργαστήρια, περιηγήσεις στην πόλη, καθώς και καλλιτεχνικές και πειραματικές δράσεις.