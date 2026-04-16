Allwyn: Με hold ξεκινά κάλυψη η Eurobank Equities

Με σύσταση «Hold» και τιμή-στόχο στα €13,4 ξεκινά κάλυψη για τη μετοχή της Allwyn η Eurobank Equities.

Οπως επισημαίνει η χρηματιστηριακή, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 16 ετών κάλυψης της ΟΠΑΠ, η επενδυτική στάση ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις θετική, βασισμένη σε ένα σαφές και επαναλαμβανόμενο επενδυτικό αφήγημα: υψηλή ορατότητα ταμειακών ροών, σημαντική μερισματική ικανότητα, κρυμμένη αξία από τη φορολογία των παιχνιδιών και ουσιαστικές προοπτικές ανανέωσης αδειών. Το επενδυτικό case ήταν απλό, υποστηριζόμενο από ταμειακές ροές και συγκεκριμένους καταλύτες.

Αυτό το πλαίσιο έχει πλέον μεταβληθεί σημαντικά, καθώς ο όμιλος Allwyn είναι δομικά πιο σύνθετος και με υψηλότερη μόχλευση. Αν και οι προοπτικές ανάπτυξης είναι σαφώς ευρύτερες, η έκθεση σε ρυθμιστικούς κινδύνους έχει αυξηθεί (π.χ. πρόσφατες φορολογικές επιβαρύνσεις σε Αυστρία και Βραζιλία), ενώ η δημιουργία ταμειακών ροών σε επίπεδο ομίλου είναι λιγότερο διαφανής.

Αυξημένο risk premium λόγω δομής και διακυβέρνησης: Πέραν των παραπάνω, το πρόσφατο ιστορικό εταιρικής διακυβέρνησης — όπως το ζήτημα των προνομιούχων μετοχών, η κυκλική αποτίμηση που ενσωματώνεται στη Betano, καθώς και η αποτίμηση των επιμέρους δραστηριοτήτων OPAP/Allwyn στο πλαίσιο της συγχώνευσης — δημιουργεί, κατά την άποψη της Eurobank Equities, ένα δυσμενές προηγούμενο.

Ακόμη και αν οι κινήσεις αυτές μπορούν να υποστηριχθούν σε τεχνική βάση, έχουν επηρεάσει την αντίληψη των επενδυτών ως προς την ευθυγράμμιση συμφερόντων. Ως εκ τούτου, εκτιμάται ότι η μετοχή θα διαπραγματεύεται με διαρθρωτικά υψηλότερο risk premium σε σχέση με την αυτόνομη OPAP, αντανακλώντας μεγαλύτερη ευαισθησία σε μελλοντικές αποφάσεις κατανομής κεφαλαίου και στη διάρθρωση του ισολογισμού.

Κερδοφορία: ισχυρή ώθηση το 2026, μεσοπρόθεσμη οργανική ανάπτυξη: Η Eurobank Equities προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων του ομίλου από €4,1 δισ. το 2025 σε €5,2 δισ. το 2026, κυρίως λόγω της πλήρους ενοποίησης της PrizePicks. Στη συνέχεια, εκτιμάται οργανική ανάπτυξη της τάξης του 6%-7% έως το 2029.

Το προσαρμοσμένο EBITDA αναμένεται να διαμορφωθεί στα €1,9 δισ. το 2026 (συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς της PrizePicks περίπου €0,4 δισ.) και να συνεχίσει με αντίστοιχους ρυθμούς ανάπτυξης. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σειρά «μη επαναλαμβανόμενων» ταμειακών εξόδων, καθώς και αυξημένα χρηματοοικονομικά κόστη, αναμένεται να περιορίσουν την ενίσχυση της καθαρής κερδοφορίας.

Σε δημοσιευμένη βάση, τα καθαρά κέρδη (μετά δικαιωμάτων μειοψηφίας) εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου €501 εκατ. το 2026 και €772 εκατ. έως το 2028.

Ταμειακές ροές: χαμηλό σημείο το 2026, ανάκαμψη στη συνέχεια: Το 2026 εκτιμάται ότι θα αποτελέσει το χαμηλότερο σημείο για τις ταμειακές ροές, με το FCFE να διαμορφώνεται περίπου στα -€1,1 δισ., λόγω εκροών ύψους €1,6 δισ. για εξαγορές (PrizePicks) και πληρωμές αδειών (κυρίως στην Ιταλία).

Για την περίοδο 2027-2028 αναμένεται ομαλοποίηση, με τις ταμειακές ροές να ανακάμπτουν κοντά στα €0,9-1,0 δισ., καθώς μειώνονται οι επενδυτικές δαπάνες. Ωστόσο, παραμένουν σημαντικές μελλοντικές υποχρεώσεις, όπως πιθανό earn-out έως $1 δισ. για την PrizePicks, αλλά και η ανανέωση της ελληνικής άδειας γύρω στο 2029 (εκτιμώμενο κόστος €0,8 δισ.).

Συνολικά, παρά τη θετική πορεία των βασικών μεγεθών, οι ταμειακές ροές χαρακτηρίζονται πλέον από μεγαλύτερη μεταβλητότητα και χαμηλότερη προβλεψιμότητα σε σχέση με το παλαιό μοντέλο της ΟΠΑΠ.

Αποτίμηση: ισορροπημένο risk-reward: Η αποτίμηση της Allwyn βασίζεται σε μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), με διαχωρισμό των λειτουργικών ροών από τις χρηματοοικονομικές εισροές. Με προεξοφλητικό επιτόκιο περίπου 10%, η τιμή-στόχος διαμορφώνεται στα €13,4.

Η σύσταση «Hold» αντανακλά το γεγονός ότι η αγορά έχει ήδη προσαρμόσει την αποτίμηση της μετοχής, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη πολυπλοκότητα και τη μειωμένη διαφάνεια σε σχέση με την αυτόνομη OPAP.

Με βάση την τιμή-στόχο, η μετοχή αποτιμάται περίπου στις 10 φορές το εκτιμώμενο EV/EBITDA του 2026, επίπεδο που αντιστοιχεί σε premium έναντι των περισσότερων ανταγωνιστών, αλλά με μικρό discount έναντι κορυφαίων ομίλων όπως η Flutter Entertainment.