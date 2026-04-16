Η Διοίκηση της εταιρείας παρευρέθηκε νωρίτερα σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών για να χτυπήσει το παραδοσιακό καμπανάκι και να σημάνει την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

Ηλίας Γεωργιάδης (Premia): Μεγάλη επιτυχία η έκδοση ομολόγου

Δημοσιεύθηκε: 16 Απριλίου 2026 - 11:37

Με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης του κοινού ομολογιακού δανείου της Premia Properties την Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της εταιρείας παρευρέθηκε νωρίτερα σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών για να χτυπήσει το παραδοσιακό καμπανάκι και να σημάνει την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης.

Η έκδοση του ομολόγου ύψους €150 εκατ. επταετούς διάρκειας στέφθηκε με αξιοσημείωτη επιτυχία, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του επενδυτικού κόσμου με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται σε € 211,5 εκατ., υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 1,4 φορές και διαμορφώνοντας το ετήσιο κουπόνι στο 4,1%. Μέσα από την έκδοση του ομολόγου, η Premia Properties συνεχίζει να ισχυροποιεί την χρηματοοικονομική της διάρθρωση και παραμένει σε σταθερά ανοδική πορεία με στόχο την κατάκτηση του ορόσημου του €1 δις σε χαρτοφυλάκιο επενδύσεων.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης, Πρόεδρος της PREMIA Properties, δήλωσε: Η έκδοση του ομολόγου αποτελεί για όλους εμάς στην Premia Properties μια μεγάλη επιτυχία και αποδεικνύει την ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές. Ακόμα και σε μια περίοδο αστάθειας, η ομάδα μας με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Κώστα Μαρκάζο, κατάφερε να κατακτήσει μια ακόμα κορυφή και να συνεχίσει στο δρόμο προς την επίτευξη της στρατηγικής μας ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Ο Κώστας Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της PREMIA Properties, δήλωσε: «Ευχαριστούμε την επενδυτική κοινότητα για την εμπιστοσύνη που δείχνει σε εξαιρετικά δύσκολες εποχές στην PREMIA Properties, με την υπερκάλυψη του ομολόγου, του δεύτερου που εκδίδει μέσα σε πέντε χρόνια.

Ιδιαίτερα περήφανους μας κάνει το ενδιαφέρον από τους χιλιάδες ιδιώτες οι οποίοι σταθερά μας εμπιστεύονται. Τα νέα κεφάλαια θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε δυναμικά τις επενδύσεις που πραγματοποιεί η PREMIA, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό και ενισχύοντας την κερδοφορία της».

