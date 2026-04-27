Axia-Alpha Finance: Τι σημαίνει για το ΧΑ η αναβάθμιση από Stoxx

Η απόφαση της STOXX να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε ανεπτυγμένη αγορά (Developed Market - DM) από τον Σεπτέμβριο 2026 έρχεται να ολοκληρώσει τον κύκλο επαναταξινόμησης της χώρας από όλους τους βασικούς index providers, μετά FTSE, S&P και MSCI, σύμφωνα με έκθεση της ΑΧΙΑ-Αlpha Finance.

H εξέλιξη ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, αλλά ενισχύει τον δομικό χαρακτήρα του επενδυτικού story για την Ελλάδα. Οι αναλυτές εκτιμούν πως βραχυπρόθεσμα μπορεί να υπάρξει τεχνική μεταβλητότητα λόγω αναδιαρθρώσεων και μετακινήσεων κεφαλαίων από χαρτοφυλάκια αναδυόμενων αγορών. Ωστόσο, υπογραμμίζουν ότι η ευρύτερη σημασία βρίσκεται αλλού: στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης.

Παρά το χαμηλότερο βάρος της Ελλάδας στους developed indices, η πολύ μεγαλύτερη δεξαμενή επενδυτών που παρακολουθεί αυτούς τους δείκτες μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τη ρευστότητα και τις αποτιμήσεις.

Η AXIA βλέπει την αναβάθμιση ως παράγοντα που μπορεί μεσοπρόθεσμα να οδηγήσει σε συμπίεση ασφαλίστρων κινδύνου και περαιτέρω re-rating των ελληνικών μετοχών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις και κυρίως στις τράπεζες, που αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό κορμό της ελληνικής παρουσίας στους developed benchmarks.

Οι αναλυτές σημειώνουν επίσης ότι οι τοποθετήσεις emerging market funds δεν αναμένεται να προσαρμοστούν βίαια, αλλά πιο σταδιακά, περιορίζοντας τον κίνδυνο έντονων αναταράξεων. Το βασικό μήνυμα της έκθεσης είναι ότι η σημασία της αναβάθμισης δεν εξαντλείται στις παθητικές ροές αλλά στη μεταβολή του valuation framework για την ελληνική αγορά.

Κοντόπουλος: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης

Η Euronext Athens χαιρετίζει την απόφαση της STOXX να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς (Developed Market), σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά και επιβεβαιώνοντας την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Η STOXX γίνεται ο τελευταίος μεγάλος διεθνής πάροχος δεικτών που αναγνωρίζει την Ελλάδα ως Ανεπτυγμένη Αγορά, μετά τις προηγούμενες ανάλογες αποφάσεις των οίκων S&P Dow Jones, FTSE Russell και MSCI.

Η απόφαση αυτή αντανακλά τη διαρκή ενίσχυση της ποιότητας, της ρευστότητας και της ελκυστικότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς προς τους διεθνείς επενδυτές, καθώς και τη συνολική ανάκαμψη και ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η αναβάθμιση σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή της ελληνικής αγοράς στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και να υποστηρίξει την προσέλκυση ευρύτερων θεσμικών κεφαλαίων.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO της Euronext Athens, δήλωσε σχετικά:

«Η απόφαση του οίκου STOXX να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά αποτελεί μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην πρόοδο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και της ελληνικής οικονομίας.

Πλέον, όλοι οι μεγάλοι διεθνείς πάροχοι δεικτών αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως Ανεπτυγμένη Αγορά. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ισχυρό συμβολικό αλλά και ουσιαστικό αποτύπωμα, που αντανακλά χρόνια μεταρρυθμίσεων, βελτίωσης της ποιότητας της αγοράς και ενίσχυσης της επενδυτικής εμπιστοσύνης.

Ως μέλος του Ομίλου Euronext, η Euronext Athens έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτή τη δυναμική, να ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα, να προσελκύσει νέα κεφάλαια και να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων».