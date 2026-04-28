Στις αγορές με «πράσινο» ομόλογο 500 εκατ. ευρώ η Alpha Bank

Δημοσιεύθηκε: 28 Απριλίου 2026 - 11:16

Η Alpha Bank έδωσε mandate για την έκδοση εξαετούς ομολόγου, στοχεύοντας σε άντληση 500 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το IFR.

Η ομολογιακή έκδοση, με εξαετή ωρίμανση και ανάκληση όχι νωρίτερα της πενταετίας (6NC6), αναμένεται να χρηματοδοτήσει «πράσινα» projects. 

Το βιβλίο προσφορών ανοίγει και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.  

