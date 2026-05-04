Πειραιώς: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Goldman Sachs

Η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει στο επίκεντρο των θετικών εκτιμήσεων της Goldman Sachs, η οποία μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2026 προχώρησε σε επικαιροποίηση των προβλέψεών της, διατηρώντας σύσταση «αγοράς» και ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα €11 από €10,50, επίπεδο που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου άνω του 38%.

Η εικόνα του τριμήνου δεν έκρυβε ουσιαστικές εκπλήξεις, αλλά ανέδειξε μικτές τάσεις. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν οριακά χαμηλότερα των προσδοκιών, περίπου κατά 1%, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να κινούνται εντός εκτιμήσεων και τα έσοδα από προμήθειες να εμφανίζονται ελαφρώς καλύτερα.

Ωστόσο, η αδυναμία εντοπίστηκε στα έσοδα από συναλλαγές, τα οποία επηρεάστηκαν από μεταβλητότητα στο χαρτοφυλάκιο, οδηγώντας τα συνολικά έσοδα περίπου 4% χαμηλότερα των εκτιμήσεων.

Ταυτόχρονα, το κόστος παρέμεινε ελαφρώς υψηλότερο, με τα λειτουργικά έξοδα να υπερβαίνουν τις προβλέψεις κατά περίπου 2%, χωρίς όμως να αλλάζει η συνολική εικόνα ελέγχου δαπανών. Αντίθετα, η σημαντική θετική διαφοροποίηση προήλθε από την ποιότητα ενεργητικού, με το κόστος κινδύνου να διαμορφώνεται αισθητά χαμηλότερα των εκτιμήσεων, στοιχείο που λειτούργησε αντισταθμιστικά στα αποτελέσματα.

Σε επίπεδο ισολογισμού, η κεφαλαιακή επάρκεια κινήθηκε κοντά στους στόχους, με τον δείκτη βασικών κεφαλαίων να διαμορφώνεται στο 12,6%, ελαφρώς χαμηλότερα των προσδοκιών, λόγω της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης και της ενσωμάτωσης προβλέψεων για διανομή μερίσματος. Ο οίκος εκτιμά ότι έως το τέλος του έτους ο δείκτης θα προσεγγίσει το 13%, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της τράπεζας να συνδυάζει ανάπτυξη και κεφαλαιακή ενίσχυση.

Η δυναμική των δανείων παραμένει βασικός μοχλός, με αύξηση περίπου 7% σε ετήσια βάση, ενώ τα εξυπηρετούμενα ανοίγματα ενισχύονται ταχύτερα, κατά περίπου 11%, κυρίως λόγω νέων εκταμιεύσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις. Οι καταθέσεις αυξάνονται επίσης με ρυθμό 6%, διατηρώντας ισορροπημένη τη χρηματοδοτική βάση.

Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις, η Goldman Sachs διατηρεί ουσιαστικά αμετάβλητες τις προβλέψεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους, θεωρώντας ότι η αύξηση των όγκων θα συνεχίσει να αντισταθμίζει τις πιέσεις από το περιβάλλον επιτοκίων. Αντίθετα, προχωρά σε ήπια αναβάθμιση των εσόδων από προμήθειες, κατά περίπου 3% για το 2026, μετά την καλύτερη εικόνα στο τρίμηνο.

Τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμώνται στο €0,89 για το 2026, ενώ για τα επόμενα έτη προβλέπεται σταδιακή ενίσχυση, με τις συνολικές αναθεωρήσεις να κινούνται σε περιορισμένο εύρος έως 3%. Η αποτίμηση βασίζεται πλέον σε συνδυασμό προβλέψεων δύο ετών, με πολλαπλασιαστή περίπου 10,25 φορές τα κέρδη, στοιχείο που οδήγησε στην αναβάθμιση της τιμής-στόχου.

Συνολικά, η Goldman Sachs διατηρεί θετική στάση για τη μετοχή, στηρίζοντας την επενδυτική της θέση στη συνεχιζόμενη πιστωτική ανάπτυξη, στη βελτίωση της αποδοτικότητας κεφαλαίων και στην προοπτική αυξανόμενων διανομών προς τους μετόχους.

Οι βασικοί κίνδυνοι σχετίζονται με ενδεχόμενη επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης, πιέσεις στα επιτοκιακά περιθώρια και υψηλότερο λειτουργικό κόστος, παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία κερδοφορίας.