Ανεβάζει τον πήχη για την Πειραιώς η Jefferies, νέα τιμή-στόχος

Με νέα αύξηση της τιμής-στόχου στα €10,35 από €10,30 και σύσταση αγοράς, η Jefferies παραμένει θετική για την Τράπεζα Πειραιώς, βλέποντας ότι η ισχυρή εκκίνηση του 2026 στηρίζει την επίτευξη των στόχων της διοίκησης για απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων κοντά στο 15%.

Οι αναλυτές Alexander Demetriou και Joseph Dickerson εκτιμούν ότι η δυναμική στα δάνεια, τα ομόλογα και τα υπό διαχείριση κεφάλαια δημιουργεί επαρκή στήριξη για τα έσοδα της τράπεζας, παρά την πίεση από τα επιτόκια.

Το report της 5ης Μαΐου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πιστωτική επέκταση του πρώτου τριμήνου, καθώς τα καθαρά δάνεια αυξήθηκαν κατά €1,3 δισ., ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό του στόχου για όλο το 2026, ο οποίος τοποθετείται περίπου στα €3 δισ. Σύμφωνα με τη Jefferies, κύριος μοχλός ήταν η επιχειρηματική τραπεζική, ενώ και τα στεγαστικά συνέχισαν να εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης, με τις εκταμιεύσεις να αυξάνονται περίπου 95% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, ο οίκος σημειώνει ότι η σημαντική αύξηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων βοήθησε στη στήριξη των καθαρών εσόδων από τόκους. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026 η Πειραιώς αύξησε τις τοποθετήσεις σε ομόλογα κατά €2,1 δισ., φτάνοντας συνολικά τα €20,4 δισ., επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η μέση απόδοση του χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε στο 3,1%, ενισχύοντας περαιτέρω τα έσοδα από τόκους.

Η Jefferies εκτιμά επίσης ότι η πίεση στα περιθώρια παρέμεινε περιορισμένη, καθώς η συρρίκνωση του spread ήταν μόλις 1 μονάδα βάσης σε τριμηνιαία βάση, με βελτίωση μάλιστα στα περιθώρια της επιχειρηματικής τραπεζικής. Ο οίκος διατηρεί ως βασικό σενάριο επιτόκιο της ΕΚΤ στο 2% το 2026, επισημαίνοντας ότι η Πειραιώς διαθέτει επιπλέον ευαισθησία περίπου €40 εκατ. στα καθαρά έσοδα από τόκους για κάθε μεταβολή 25 μονάδων βάσης στα επιτόκια, στοιχείο που αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο πρόσθετης ανόδου στα κέρδη.

Ο οίκος προβλέπει κέρδη ανά μετοχή €0,91 το 2026 και €1,11 το 2028, ενώ σημειώνει ότι η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου 15% χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, με δείκτη P/TBV περίπου 1,1 φορές και P/E περίπου 7 φορές για το 2028. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η Πειραιώς προσφέρει μερισματικές αποδόσεις κοντά στο 8%, με ανοδική πορεία στα επόμενα χρόνια.

Σε επίπεδο κεφαλαίων, η Jefferies προβλέπει ότι ο δείκτης CET1 θα ενισχυθεί στο 13% έως το τέλος του 2026 από 12,6% στο πρώτο τρίμηνο, παρά την ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη και τις υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους.