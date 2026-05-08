ΔΕΗ: Γιατί ανεβάζει την τιμή-στόχο με σύσταση buy

Η Citi επανέρχεται στη ΔΕΗ με πιο φιλόδοξη αποτίμηση, αλλά και με μια πιο προσεκτική ανάγνωση του νέου επενδυτικού σχεδίου. Ο οίκος αυξάνει την τιμή-στόχο στα €22,60 από €19,00 και διατηρεί τη σύσταση αγοράς.

Η Citi θεωρεί ότι το επιχειρηματικό σχέδιο της ΔΕH για την περίοδο 2026 με 2030 μεταβάλλει το μέγεθος, τη γεωγραφική εμβέλεια και το προφίλ κερδοφορίας του ομίλου. Το πρόγραμμα επενδύσεων ανεβαίνει στα €24 δισ., από €10 δισ. που ήταν το προηγούμενο πλαίσιο, με τη μεγαλύτερη βαρύτητα να πέφτει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συγκεκριμένα, περίπου €10,2 δισ. προβλέπονται για αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα, €4,6 δισ. για τα δίκτυα διανομής, €2,2 δισ. για ευέλικτη παραγωγή, €1,5 δισ. για υδροηλεκτρικά, €1,2 δισ. για αποθήκευση ενέργειας και €1,2 δισ. για κέντρα δεδομένων. Η Ελλάδα παραμένει ο βασικός πυλώνας, με επενδύσεις €12,6 δισ., ενώ η Ρουμανία απορροφά €5,1 δισ. και οι άλλες διεθνείς αγορές €6,5 δισ.

Το σημείο που δίνει βάρος στην έκθεση είναι ότι η Citi δεν υιοθετεί πλήρως το πιο αισιόδοξο πλαίσιο της διοίκησης. Στο βασικό της μοντέλο βάζει μόνο την εξασφαλισμένη αύξηση ισχύος των 6,6 γιγαβάτ, από συνολικό χαρτοφυλάκιο 11,6 γιγαβάτ έως το 2030. Η πιθανή αξία από πρόσθετα έργα ανανεώσιμων πηγών και από τα κέντρα δεδομένων αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη επιφύλαξη.

Ακόμη και με αυτές τις πιο συγκρατημένες παραδοχές, οι νέες προβλέψεις δείχνουν σαφή αναβάθμιση της κερδοφορίας. Τα λειτουργικά κέρδη εκτιμώνται σε €2,397 δισ. το 2026, €2,998 δισ. το 2027 και €3,234 δισ. το 2028. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη προβλέπονται στα €681 εκατ., €958 εκατ. και €1,011 δισ. αντίστοιχα. Τα κέρδη ανά μετοχή τοποθετούνται σε €1,21 το 2026, €1,71 το 2027 και €1,80 το 2028, ενώ το μέρισμα ανεβαίνει σταδιακά από €0,80 σε €1,20.

Για το 2030, η αναθεώρηση είναι ακόμη πιο έντονη. Η Citi βλέπει λειτουργικά κέρδη €3,824 δισ., αυξημένα κατά 37% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμησή της, και προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €1,296 δισ., αυξημένα κατά 50%. Η αύξηση κεφαλαίου πιέζει βραχυπρόθεσμα τα κέρδη ανά μετοχή, όμως αυτή η επίδραση σχεδόν μηδενίζεται μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Στην αποτίμηση, η μετοχή παραμένει φθηνή σε σχέση με τον κλάδο. Η Citi υπολογίζει ότι η ΔΕH διαπραγματεύεται με P/E 10,5 φορές για το 2028, έναντι περίπου 15 φορές για τις συγκρίσιμες ευρωπαϊκές εταιρείες. Ακόμη και η νέα τιμή-στόχος των €22,60 συνεπάγεται P/E 13 φορές, δηλαδή έκπτωση περίπου 15% έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Τα σενάρια φωτίζουν καλύτερα τη σχέση κινδύνου και απόδοσης. Στην ευνοϊκή εκδοχή, η Citi φθάνει σε τιμή €26,70, με περιθώριο ανόδου 41%, εφόσον μειωθεί το κόστος κεφαλαίου, υλοποιηθεί πλήρως το πρόσθετο χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών και βελτιωθεί το περιθώριο στην προμήθεια. Στην αρνητική εκδοχή, ο οίκος ανεβάζει το κόστος κεφαλαίου, μηδενίζει την αξία των μη εξασφαλισμένων έργων και μειώνει το περιθώριο της προμήθειας. Παρ’ όλα αυτά, η τιμή-στόχος υποχωρεί μόνο στα €19,10, δηλαδή παραμένει πάνω από το ταμπλό.