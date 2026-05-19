Ανεβάζει τον πήχη για ΔΑΑ η Barclays

Υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή του αεροδρομίου δίνει σε έκθεσή της η Barclays.

Δημοσιεύθηκε: 19 Μαΐου 2026 - 09:05

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών δίνει η Barclays

Ο οίκος ανεβάζει τον πήχη στα 10,3 από 10,15 ευρώ για τον τίτλο, με περιορισμένο πάντως περιθώριο ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα. 

Σημειώνεται ότι η μετοχή κατέγραψε οριακή άνοδο στη χθεσινή συνεδρίαση, στα 9,99 ευρώ. 

