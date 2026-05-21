Citi: «Ψήφος εμπιστοσύνης» στο guidance της Metlen, στα €52 η τιμή-στόχος

Σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη Metlen συνεχίζει να βλέπει η Citi, εκτιμώντας ότι το guidance για EBITDA €1-1,15 δισ. το 2026 επιβεβαιώνει την επιστροφή του ομίλου σε πλήρως κανονικοποιημένη κερδοφορία μετά τις πιέσεις που δέχθηκε το 2025 από τον τομέα EPC. Η αμερικανική τράπεζα διατηρεί σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο τα €52, επίπεδα που συνεπάγονται περιθώριο ανόδου περίπου 36% από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής.

Η Citi επισημαίνει ότι το guidance κινείται ουσιαστικά κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς για EBITDA €1,075 δισ., ωστόσο θεωρούν ότι η άνοδος των τιμών αλουμινίου μπορεί να οδηγήσει τα αποτελέσματα προς το πάνω άκρο του εύρους. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η απορρόφηση των έκτακτων αρνητικών επιδράσεων από το EPC δημιουργεί πλέον καθαρότερο λειτουργικό προφίλ για τον όμιλο.

Η τράπεζα εκτιμά ότι οι βασικοί τομείς μετάλλων και ενέργειας, που αντιστοιχούν περίπου στο 90% των EBITDA της Μetlen, θα αποτελέσουν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης το 2026. Ειδικότερα, η τράπεζα αναμένει σταθερή λειτουργική επίδοση από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις ανανεώσιμες πηγές και τη δραστηριότητα αλουμινίου, με την ενίσχυση των τιμών εμπορευμάτων να λειτουργεί υποστηρικτικά για την κερδοφορία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προοπτικές του αλουμινίου από το 2027 και μετά. Σύμφωνα με τη Citi, τα προβλήματα προσφοράς στη Μέση Ανατολή έχουν ενισχύσει τόσο τις διεθνείς τιμές όσο και τα premiums στην αγορά, εξέλιξη που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα κέρδη της Μetlen τα επόμενα χρόνια. Η αμερικανική τράπεζα προβλέπει ότι τα EBITDA του τομέα αλουμινίου μπορούν να φθάσουν τα €450 εκατ. το 2027, αυξημένα περίπου κατά 40% σε σχέση με το 2025.

Παράλληλα, η Citi θεωρεί ότι η επέκταση σε αλουμίνα και γάλλιο ενισχύει περαιτέρω το μακροπρόθεσμο επενδυτικό αφήγημα της Μetlen. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδοτική στήριξη €118 εκατ. για τη συγκεκριμένη επένδυση, ενώ η πιλοτική μονάδα κυκλικής μεταλλουργίας που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2026 μπορεί να λειτουργήσει ως νέος καταλύτης αναβαθμίσεων των εκτιμήσεων της αγοράς.

Στα σενάρια αποτίμησης, η Citi τοποθετεί τη βασική δίκαιη αξία της μετοχής στα €52, ενώ στο αισιόδοξο σενάριο ανεβάζει την αποτίμηση έως τα €80, βλέποντας περιθώριο ανόδου 109%. Στο αρνητικό σενάριο, η τιμή τοποθετείται στα €28. Οι βασικές προϋποθέσεις για το θετικό σενάριο περιλαμβάνουν ταχύτερη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, υψηλότερες τιμές μετάλλων και ταχύτερη εμπορική ανάπτυξη της δραστηριότητας κυκλικών μετάλλων.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η Citi προβλέπει ότι η Metlen θα διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 7,6 φορές για το 2026 και 6,8 φορές για το 2027, ενώ εκτιμά ότι τα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν στα €686 εκατ. το 2026 από €324 εκατ. το 2025. Παράλληλα, αναμένει μερισματική απόδοση 4,5% το 2026 και 5% το 2027.