Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού δανείου €320 εκατ.

Lamda: Έκδοση ομολόγου έως €350 εκατ. μέσω δημόσιας προσφοράς

Δημοσιεύθηκε: 22 Μαΐου 2026 - 17:41

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A.  ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του της 22ας Μαΐου 2026 αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ποσού έως €350 εκατ. με ελάχιστο ποσό τα €330 εκατ. και διάρκεια επτά (7) έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (το «Ομολογιακό Δάνειο»), τη διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου (οι «Ομολογίες») μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Euronext Athens., επιβεβαιώνοντας προηγούμενο δημοσίευμα του Euro2day.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και τη Δημόσια Προσφορά θα περιληφθούν στο πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου και στο Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017, καθώς και των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), για την έγκριση του οποίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την διάθεσή του, το επενδυτικό κοινό θα ενημερωθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου με επόμενες ανακοινώσεις της.

Υπό την επιφύλαξη επιτυχούς έκδοσης των Ομολογιών, η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου, μεταξύ άλλων, για την ολοσχερή εξόφληση του από 06 Ιουλίου 2020 εισηγμένου κοινού ομολογιακού δανείου της, ύψους κεφαλαίου €320 εκατ.

Πρόωρη εξόφληση ομολογιακού δανείου ύψους €320 εκατ.

Η LAMDA Development S.A. (η «Εταιρεία ή η Εκδότρια») γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της, με την από 22 Μαΐου 2026 απόφασή του, ενέκρινε την πρόωρη εξόφληση του συνόλου του Κοινού Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε στις 06 Ιουλίου 2020, ύψους, κατά κεφάλαιο, €320 εκατ. (οι «Ομολογίες 2020») υπό την επιφύλαξη της επιτυχούς έκδοσης νέου εισηγμένου ομολογιακού δανείου, μέσω του οποίου θα αντληθούν τα απαραίτητα κεφάλαια για την αναχρηματοδότηση των Ομολογιών 2020.

Υπό την ανωτέρω επιφύλαξη, η Εκδότρια προτίθεται να προβεί στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου του κεφαλαίου των Ομολογιών 2020 την 21.07.2026, η οποία συνιστά την ημερομηνία λήξης της 12ης Περιόδου Εκτοκισμού, δια της προηγούμενης εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης που προβλέπεται στον όρο 9.3 του προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου 2020.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ματαίωσης της έκδοσης νέου εισηγμένου ομολογιακού δανείου, η Εκδότρια δεν θα προβεί στην άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης των Ομολογιών 2020.

