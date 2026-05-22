BriQ: Στο 56% η ανταπόκριση στο πρόγραμμα επανεπένδυσης μετοχών

Η «BriQ Properties» (η «Εταιρεία») στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της μέσω επανεπένδυσης μερίσματος τετραετούς διάρκειας (2025 -2028) («Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος») όπως εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση της 29.04.2025, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα εξής:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.04.2026 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος καθαρού ποσού €0,20 ανά μετοχή, ή συνολικού ποσού € 9,3 εκ.

Δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος καθαρού ποσού ευρώ €0,08 ανά μετοχή την 27.11.2025 σε συνέχεια της από 24.09.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,12 ανά μετοχή (καθαρό) ή συνολικό ποσό € 5,6 εκ. όπως αυτό υπολογίστηκε εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατείχε η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής.

Σε συνέχεια της παρέλευσης της Περιόδου άσκησης του δικαιώματος Επιλογής (08.05.2026 έως και 21.05.2026), το 56% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μετόχων της Εταιρείας, ανταποκρίθηκε θετικά στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, από το συνολικό μέρισμα ποσού € 5.601.337 του υπολοίπου των κερδών χρήσης του 2025, τα € 2.472.187 θα διανεμηθούν στους δικαιούχους, ενώ τα υπόλοιπα € 3.129.150 θα χρησιμοποιηθούν για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό την χρηματοδότηση επενδύσεων και αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €2.154.497,10 με την έκδοση 1.025.951 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €2,10 η καθεμία, με Τιμή Διάθεσης €3,05 ανά Νέα Μετοχή, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, συνολικού ποσού € 974.653,45 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των Nέων Μετοχών στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων και η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους στο Euronext Athens θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

H Διοίκηση της Εταιρείας θα ήθελε να ευχαριστήσει τους μετόχους της, που με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επανεπένδυσης του μερίσματος, έδωσαν εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Eταιρείας.