#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Qualco: Πρόταση από το ΔΣ για την διανομή μερίσματος €0,045/μετοχή

Η τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιθεί στις 30 Ιουνίου.

Qualco: Πρόταση από το ΔΣ για την διανομή μερίσματος €0,045/μετοχή

Δημοσιεύθηκε: 9 Ιουνίου 2026 - 18:19

Ο Όμιλος Qualco Group ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο (το «Δ.Σ.»), στην από 08.06.2026 συνεδρίαση του, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 30.06.2026, τη διανομή μερίσματος 0,045 Ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) για τη χρήση 2025.

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Βραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τον όμιλο Qualco στα Βραβεία ΕΒΕΑ 2026

Στους «Euronext Tech Leaders» Qualco και Bally’s Intralot

Εθνική Τράπεζα: Διανέμει καθαρό μέρισμα €0,2792/μετοχή, από 15 Ιουνίου η καταβολή

Ο όμιλος Qualco και η Cenobe ενώνουν δυνάμεις με τη Mysten Labs και την xMoney

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο