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Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια Αμοιβαίου

Η αναλογία των νέων προς τα υφιστάμενα μερίδια διαμορφώνεται ως εξής: Για κάθε ένα (1) υφιστάμενο μερίδιο αντιστοιχούν 0,024878 νέα μερίδια.

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουλίου 2026 - 20:14

Alpha Asset Management: Επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε μερίδια Αμοιβαίου

Η ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ανακοινώνει ότι, κατόπιν της επανεπένδυσης του ποσού της επιστροφής κεφαλαίου, σύμφωνα με την καθαρή τιμή μεριδίου του «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Μετοχικός Διαπραγματεύσιμος ΟΣΕΚΑ» της 3ης Ιουλίου 2026 (€ 64,3129), ο συνολικός αριθμός των νέων μεριδίων που προέκυψαν ανέρχεται σε 35.260.

Η αναλογία των νέων προς τα υφιστάμενα μερίδια διαμορφώνεται ως εξής: Για κάθε ένα (1) υφιστάμενο μερίδιο αντιστοιχούν 0,024878 νέα μερίδια.

Από την 06.07.2026, το νέο σύνολο εισηγμένων μεριδίων της Εταιρίας στο EURONEXT ATHENS ανέρχεται σε 1.480.338.

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