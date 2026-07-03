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ΧΑ: Με όρια ημερήσιας διακύμανσης 10% η μετοχή της Καρέλια

Σε ισχύ από τις 6 Ιουλίου.

ΧΑ: Με όρια ημερήσιας διακύμανσης 10% η μετοχή της Καρέλια

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουλίου 2026 - 22:32

Οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών της Κύριας Αγοράς της Euronext Athens για τις οποίες θα ισχύουν όρια ημερήσιας διακύμανσης ±10% επί της τιμής εκκίνησης της μετοχής από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 είναι οι εξής:

  • ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)


 

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