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ΧΑ: Στη σύνθεση του «Δείκτη Τιμών EN.A. Growth» η Mediterra

Θα τεθεί σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026.

ΧΑ: Στη σύνθεση του «Δείκτη Τιμών EN.A. Growth» η Mediterra

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουλίου 2026 - 21:03

Η Euronext Athens γνωστοποιεί ότι, οι σε συνέχεια της άρσης αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας «MEDITERRA Α.Ε.», και σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών, οι μετοχές της εταιρείας θα εισαχθούν στη σύνθεση του «Δείκτη Τιμών EN.A. Growth» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 100%.

Η ανωτέρω μεταβολή θα τεθεί σε ισχύ από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026.

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