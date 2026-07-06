ElvalHalcor: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η Pantelakis, βλέπει διπλάσια EBITDA

Η Pantelakis Securities αναβαθμίζει την αποτίμηση της ElvalHalcor, εκτιμώντας ότι το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους άνω των 850 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030 θα μεταμορφώσει τις προοπτικές του ομίλου και θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών.

Η χρηματιστηριακή ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 6,50 ευρώ από 4,65 ευρώ, βλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου 31% από τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα EBITDA θα αυξηθούν από 236 εκατ. ευρώ το 2025 σε περίπου 454 εκατ. ευρώ έως το 2031, εντός του εύρους καθοδήγησης της διοίκησης για 425-475 εκατ. ευρώ.

Η βελτίωση της κερδοφορίας στηρίζεται σε τρεις βασικούς παράγοντες: την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά περίπου 29%, τη σημαντικά μεγαλύτερη χρήση ανακυκλωμένου scrap, που μειώνει το κόστος παραγωγής, και την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων επενδύσεων μέσω οικονομιών κλίμακας.

Η Pantelakis επισημαίνει ότι η πρόσφατα ανακοινωθείσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ καλύπτει το μετοχικό σκέλος του επενδυτικού προγράμματος, επιτρέποντας στην ElvalHalcor να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τον ισολογισμό της.

Παράλληλα, προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση του κύκλου επενδύσεων οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ενισχυθούν σημαντικά, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ελκυστικές αποδόσεις προς τους μετόχους, με εκτιμώμενη απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών περίπου 9% και μερισματική απόδοση 4,4% την περίοδο 2030-2031.

Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, η αγορά εξακολουθεί να αποτιμά την ElvalHalcor με βάση το παλαιό προφίλ της, χωρίς να έχει ενσωματώσει πλήρως τη δυναμική του νέου αναπτυξιακού κύκλου.