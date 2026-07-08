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Σαράντης: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η NBG Securities

Περιθώριο ανόδου 15% βλέπει στη μετοχή η χρηματιστηριακή, εκτιμώντας ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη βελτίωση της κερδοφορίας και τις προοπτικές της εισηγμένης.

Σαράντης: Ανεβάζει την τιμή-στόχο η NBG Securities

Δημοσιεύθηκε: 8 Ιουλίου 2026 - 16:44

Η NBG Securities διατηρεί τη σύσταση «outperform» για τη Σαράντης και αυξάνει την τιμή-στόχο στα 17,40 ευρώ από 15,30 ευρώ.

Η χρηματιστηριακή βλέπει περιθώριο ανόδου 15% στη μετοχή, εκτιμώντας ότι η αγορά δεν έχει ακόμη αποτιμήσει πλήρως τη βελτίωση της κερδοφορίας, την ενίσχυση των προϊόντων υψηλού περιθωρίου και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του ομίλου.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η εταιρεία ξεκίνησε δυναμικά το 2026, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 3,7% στα 147,1 εκατ. ευρώ, ενώ η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε σημαντικά. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 20% στα 23,3 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο EBITDA να διευρύνεται στο 15,8%, αντανακλώντας τη στροφή προς προϊόντα υψηλότερων περιθωρίων, την ενίσχυση των εξαγωγών και τη βελτίωση του μείγματος πωλήσεων.

Η NBG Securities αναθεώρησε τις προβλέψεις της μετά τη νέα καθοδήγηση της διοίκησης, εκτιμώντας ότι οι πωλήσεις θα διαμορφωθούν φέτος στα 621,4 εκατ. ευρώ και τα EBITDA στα 96,1 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2028 προβλέπει EBITDA 116,9 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 73,6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αναμένει ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 224 εκατ. ευρώ την περίοδο 2026-2028, καθώς και αυξανόμενες μερισματικές διανομές.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των διεθνών ανταγωνιστών της, παρά την άνοδο περίπου 10% από την αρχή του έτους. Επιπλέον, σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις της βασίζονται αποκλειστικά στην οργανική ανάπτυξη και δεν ενσωματώνουν ενδεχόμενες εξαγορές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόσθετο καταλύτη για την περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών και της αποτίμησης του ομίλου.

 

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