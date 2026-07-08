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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 2,5% αυξηθηκε το επιτόκιο του ομολογιακού €300 εκατ.

Το Συμβατικό Επιτόκιο 2,50% θα εφαρμοστεί για την Περίοδο Εκτοκισμού που έπεται της ημερομηνίας επέλευσης του Γεγονότος Ενεργοποίησης ήτοι από 14 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιουνίου 2027.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο 2,5% αυξηθηκε το επιτόκιο του ομολογιακού €300 εκατ.

Δημοσιεύθηκε: 8 Ιουλίου 2026 - 17:46

Η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Εκδότρια») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, αναφορικά με το κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού €300.000.000, διαιρούμενο σε ανώνυμες, άυλες, κοινές έντοκες ομολογίες, με ISIN GRC145121CD2 και αρχικό επιτόκιο 2,30% (εφεξής το «Αρχικό Επιτόκιο»), το οποίο εξέδωσε η Εκδότρια δυνάμει της από 29.11.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και οι όροι του οποίου περιγράφονται στο από 01.12.2021 Πρόγραμμα ΚΟΔ, όπως ισχύει (εφεξής η «Σύμβαση»), και ειδικότερα αναφορικά με τον Στόχο Αειφορικής Επίδοσης (ΣΑΕ) όπως αυτός ορίζεται στο από 01.12.2021 Πρόγραμμα ΚΟΔ, ότι επήλθε Γεγονός Ενεργοποίησης Προσαύξησης Επιτοκίου σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

Σε εφαρμογή του Όρου 5.2 της Σύμβασης, το Συμβατικό Επιτόκιο ισούται με το Αρχικό Επιτόκιο πλέον της προβλεπόμενης προσαύξησης και διαμορφώνεται σε 2,50%.

Με βάση το εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκτοκισμού της Σύμβασης, το Συμβατικό Επιτόκιο 2,50% θα εφαρμοστεί για την Περίοδο Εκτοκισμού που έπεται της ημερομηνίας επέλευσης του Γεγονότος Ενεργοποίησης ήτοι από 14 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιουνίου 2027.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του Συμβατικού Επιτοκίου για τις επόμενες Περιόδους Εκτοκισμού θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.

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