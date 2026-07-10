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Διασπορά: Ποιες μετοχές πηγαίνουν επιτήρηση, ποιες παίρνουν παράταση

Τις εταιρείες που δεν πληρούν το κριτήριο της διασποράς ανακοίνωσε το Euronext Athens. Στην κατηγορία επιτήρησης μεταφέρονται από Δευτέρα επτά μετοχές. Ποιος τίτλος επιστρέφει στο ταμπλό.

Διασπορά: Ποιες μετοχές πηγαίνουν επιτήρηση, ποιες παίρνουν παράταση

Δημοσιεύθηκε: 10 Ιουλίου 2026 - 17:52

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Χ.Α., “σε συνέχεια του τακτικού ελέγχου για την επάρκεια της διασποράς σε συνεχή βάση Εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στην Ρυθμιζόμενη Αγορά και λαμβάνοντας υπόψη τη μέση διασπορά για την περίοδο ελέγχου 1/1/2026 έως 30/6/2026, προέκυψε ότι:

i) Η MIG ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., θα λάβει πρώτη εξάμηνη προθεσμία για την επίτευξη της διασποράς ήτοι μέχρι την 31/12/2026.

ii) Οι TRASTOR, ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ και ΠΡΟΝΤΕΑ, που έχουν προβεί σε ενέργειες για την αποκατάσταση της επάρκειας διασποράς τους, θα λάβουν παράταση έως 31/12/2026, ώστε στον επόμενο τακτικό έλεγχο η επάρκεια της διασποράς τους να αποτυπωθεί εκτός από την τρέχουσα και στη μέση διασπορά.

iii) Οι ATTICA GROUP, ΚΑΡΕΛΙΑΣ, ALPHA REAL ESTATE, ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΔΑΙΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ, και N. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BAGNO, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της διασποράς τους έως 30/6/2026 θα μεταφερθούν στην κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού και θα παραμείνουν σε αυτήν έως την πλήρη συμμόρφωσή τους με τις σχετικές απαιτήσεις. Ως ημερομηνία μεταφοράς ορίζεται η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026.

Σε συνέχεια του ελέγχου των Εταιρειών, οι μετοχές των οποίων τελούν σε αναστολή διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα άνω του ενός έτους αποφασίστηκε:

i) Επαναδιαπραγμάτευση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ. στην Κύρια Αγορά, καθώς πληρούνται τα σχετικά κριτήρια. Η ημερομηνία μεταφοράς των μετοχών είναι η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026.

ii) Χορήγηση παράτασης έως και την 31/12/2026, στις Εταιρείες YALCO, ΔΟΥΡΟΣ, ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ και ΒΙΟΤΕΡ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες ενέργειες, που αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών τους”.

 

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