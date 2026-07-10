Ideal: Διέθεσε εξωχρηματιστηριακά 1 εκατ. ιδίες μετοχές έναντι 6 εκατ. ευρώ

Την πώληση εξωχρηματιστηριακά 1 εκατ. ίδιων μετοχών ανακοίνωσε η Ideal Holdings, έναντι συνολικού τιμήματος 6 εκατ. ευρώ.

Κατά πληροφορίες, οι μετοχές ζητήθηκαν από ξένο broker, προφανώς για λογαριασμό πελατών του.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο, η εταιρεία «IDEAL HOLDINGS A.E.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της στις 08.07.2026, προέβη στις 10.07.2026 σε εξωχρηματιστηριακή πώληση, μέσω OTC συναλλαγής, 1.000.000 ιδίων μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,7856% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η πώληση πραγματοποιήθηκε σε τιμή €6,00 ανά μετοχή, ήτοι έναντι συνολικού τιμήματος €6.000.000,00.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ, η οποία, ως χειριστής του σχετικού λογαριασμού αξιών της Εταιρείας, εκτέλεσε την εντολή πώλησης στο πλαίσιο εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

Οι ως άνω μετοχές είχαν αποκτηθεί με μέση τιμή κτήσης €5,1159 ανά μετοχή.

Κατόπιν της συναλλαγής η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.835.239 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,2770% του συνόλου των μετοχών της.

Αναφορικά με το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών, εξακολουθεί να ισχύει η από 05.06.2025 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών έως ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σήμερα σε 56.003.921 μετοχές και, συνεπώς το ανώτατο όριο απόκτησης ιδίων μετοχών ανέρχεται σε 5.600.392 μετοχές, με ανώτατη τιμή αγοράς €9,00 ανά μετοχή.