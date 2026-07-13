«Ταύρος» για Helleniq Energy και Motor Oil η Goldman Sachs

Εκθεση για τα δύο ελληνικά διυλιστήρια εξέδωσε η Goldman Sachs, διατηρώντας σύσταση «Buy» για τη Helleniq Energy και «Neutral» για τη Motor Oil, ενώ προχωρά σε σημαντική αύξηση των τιμών-στόχων, εκτιμώντας ότι οι συνθήκες στην ευρωπαϊκή αγορά διύλισης θα παραμείνουν ιδιαίτερα ευνοϊκές και το 2027.

Ειδικότερα, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα ανεβάζει την τιμή-στόχο της Helleniq Energy στα 13,50 ευρώ από 11,30 ευρώ, βλέποντας περιθώριο ανόδου 26% από τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ για τη Μotor Oil αυξάνει την τιμή-στόχο στα 49 ευρώ από 41 ευρώ, που συνεπάγεται ανοδικό περιθώριο 14%.

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η Goldman Sachs προβλέπει προσαρμοσμένα EBITDA 357 εκατ. ευρώ για τη Helleniq Energy, αυξημένα κατά 22% σε τριμηνιαία βάση, και 380 εκατ. ευρώ για τη Μotor Oil, στα ίδια περίπου επίπεδα με το πρώτο τρίμηνο. Η Helleniq αναμένεται να επωφεληθεί από την επαναλειτουργία του διυλιστηρίου του Ασπροπύργου μετά τις εργασίες συντήρησης, ενώ η Μotor Oil εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί με σχεδόν πλήρη αξιοποίηση των μονάδων της.

Η Goldman Sachs αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις της, αυξάνοντας κατά μέσο όρο τις εκτιμήσεις για τα EBITDA των δύο ομίλων κατά 17% για το 2026 και 30% για το 2027, επίπεδα που βρίσκονται σημαντικά υψηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς.

Η αισιοδοξία της τράπεζας στηρίζεται στις εξαιρετικά ισχυρές διεθνείς συνθήκες διύλισης. Τα περιθώρια στην Ευρώπη διαμορφώνονται πάνω από τα 30 δολάρια ανά βαρέλι, έναντι ιστορικού μέσου όρου περίπου 7 δολαρίων, καθώς η αγορά εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις διαταραχές στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, τα χαμηλά αποθέματα καυσίμων και τις καθυστερήσεις στην προσθήκη νέας δυναμικότητας διύλισης.

Παράλληλα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τόσο η Helleniq Energy όσο και η Μotor Oil προσαρμόστηκαν με επιτυχία στην απώλεια των ιρακινών ποσοτήτων αργού, διαφοροποιώντας τις πηγές προμήθειας. Μάλιστα, σημειώνουν ότι εάν διατηρηθούν τα σημερινά υψηλά περιθώρια στα ντίζελ και στα αεροπορικά καύσιμα, υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο περιθώριο αναβάθμισης των εκτιμήσεων κερδοφορίας τα επόμενα τρίμηνα.