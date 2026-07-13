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Motor Oil: Ανεβάζει τον πήχη στα 61 ευρώ η Piraeus Securities

Περιθώριο ανόδου 30%, παρά το ράλι της μετοχής, εντοπίζει η χρηματιστηριακή. Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για τα μεγέθη της εισηγμένης και για τον κλάδο διύλισης. Τι προβλέπει για το φετινό μέρισμα.

Motor Oil: Ανεβάζει τον πήχη στα 61 ευρώ η Piraeus Securities

Δημοσιεύθηκε: 13 Ιουλίου 2026 - 14:33

Σε σημαντική αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη Motor Oil προχωρά η Piraeus Securities, ανεβάζοντάς την στα 61 ευρώ από 34,50 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας θετική στάση για τη μετοχή και βλέποντας περιθώριο ανόδου περίπου 30% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Ο οίκος αποδίδει την αναβάθμιση κυρίως στις ιδιαίτερα ευνοϊκές προοπτικές του κλάδου διύλισης, αλλά και στην πρόσφατη αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων εκτός καυσίμων, η οποία, όπως εκτιμά, απελευθερώνει σημαντική αξία και δημιουργεί περιθώρια για νέες επενδύσεις υψηλής απόδοσης.

Η Piraeus Securities αναθεωρεί ανοδικά κατά περίπου 40% τις εκτιμήσεις της για τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου το 2026, προβλέποντας ότι θα διαμορφωθούν κοντά στα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ για τη δραστηριότητα διύλισης εκτιμά EBITDA περίπου 1,2 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 32% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, αυξάνει κατά περίπου 50% τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις της για τον κλάδο διύλισης, θεωρώντας ότι οι περιορισμοί στη διεθνή δυναμικότητα των διυλιστηρίων θα διατηρήσουν τα περιθώρια κέρδους σε επίπεδα υψηλότερα του ιστορικού μέσου όρου.

Για το 2026 ο οίκος προβλέπει προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 880 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμά ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα φθάσουν το 1 δισ. ευρώ, με σωρευτικές ταμειακές ροές 3,5 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030.

Η έκθεση επισημαίνει ακόμη ότι η Motor Oil διαθέτει ισχυρό ισολογισμό και σημαντική επενδυτική ισχύ για νέα έργα –μεταξύ αυτών εξετάζεται και επένδυση σε FSRU– χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η μερισματική πολιτική.

Για τη χρήση 2026 η Piraeus Securities προβλέπει μέρισμα 2 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση περίπου 4,3%, σημειώνοντας ότι υπάρχει περιθώριο τόσο για μεγαλύτερες επενδύσεις όσο και για υψηλότερες διανομές προς τους μετόχους.

 

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