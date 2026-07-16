ΓΕΚ Τέρνα: Νέα τιμή-στόχος στα 55,2 ευρώ από AXIA - Alpha Finance

Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ Τέρνα στα 55,20 ευρώ, από 44,20 ευρώ προηγουμένως, προχωρά η AXIA - Alpha Finance σε έκθεση με τίτλο «Scaling from a Position of Strength», διατηρώντας τη σύσταση «Buy». Η νέα τιμή-στόχος υποδηλώνει περιθώριο ανόδου περίπου 20,5% από τα τρέχοντα επίπεδα των 45,80 ευρώ.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 660 εκατ. ευρώ και οι πρώτες αξιολογήσεις επενδυτικής βαθμίδας (Investment Grade) που έλαβε ο όμιλος από τις Moody's και S&P Global ενισχύουν τους δύο βασικούς πυλώνες της επενδυτικής υπόθεσης της ΓΕΚ Τέρνα: την ισχύ και την ποιότητα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων και την ορατότητα ενός διευρυνόμενου pipeline νέων επενδυτικών ευκαιριών.

Τα πρόσθετα κεφάλαια, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, προσφέρουν σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία, επιτρέποντας στον όμιλο να επιδιώξει πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης, πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού πλάνου, διατηρώντας παράλληλα το προφίλ επενδυτικής βαθμίδας.

Καλά τοποθετημένη για νέα έργα

Η ΓΕΚ Τέρνα λειτουργεί το μεγαλύτερο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα, που εκτείνεται σε πάνω από 2.000 χλμ., γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστική στους διαγωνισμούς που σχετίζονται με αυτοκινητοδρόμους. Παράλληλα, αποτελεί τον μεγαλύτερο παίκτη στον κλάδο διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα και αναπτύσσει σημαντικά έργα σε ύδρευση και άρδευση.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι έργα υποδομών αξίας άνω των 10 δισ. ευρώ πρόκειται να δημοπρατηθούν στην Ελλάδα την επόμενη πενταετία, με πρόσφατες δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων να υποδεικνύουν επιτάχυνση στην προκήρυξη νέων διαγωνισμών. Η έκθεση αναδεικνύει επίσης τη στρατηγική έκθεση του ομίλου στον κλάδο του νερού μέσω της επένδυσης στην ΕΥΔΑΠ, τη μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης της χώρας, η οποία μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο μοχλό μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, ενώ μεσοπρόθεσμα οι αναλυτές θα παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανούς διαγωνισμούς παραχωρήσεων στη ΝΑ Ευρώπη, ιδίως στη Βουλγαρία.

Καθαρό ταμείο σε εταιρικό επίπεδο

Τον Μάιο του 2026 η ΓΕΚ Τέρνα έλαβε τις πρώτες αξιολογήσεις επενδυτικής βαθμίδας από Moody's και S&P Global, με τους δύο οίκους να υπογραμμίζουν το ισχυρό χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων που θα αποδίδει αυξανόμενη κερδοφορία.

Μετά την πρόσφατη κεφαλαιακή ενίσχυση και προσαρμόζοντας τα μεγέθη του α' τριμήνου 2026, ο όμιλος βρίσκεται σε θέση καθαρού ταμείου σε εταιρικό επίπεδο (ενοποιημένος καθαρός δανεισμός μείον δανεισμός project finance). Αυτό αναμένεται να διευκολύνει περαιτέρω τον στόχο του ομίλου να διεκδικήσει έργα αξίας άνω των 5 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία.

Μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης κερδών 21,2% έως το 2030

Τα προσαρμοσμένα EBITDA για το 2026 εκτιμώνται σε 678 εκατ. ευρώ, με προοπτική αύξησης στα 903,9 εκατ. ευρώ έως το 2030, με μοχλό την κερδοφορία των παραχωρήσεων. Σε αναλογική βάση (συμπεριλαμβανομένων των κερδών κοινοπραξιών και συγγενών εταιρειών με τη μέθοδο της καθαρής θέσης), τα προσαρμοσμένα EBITDA προβλέπεται να ανέλθουν από 689,2 εκατ. ευρώ το 2025 και 753 εκατ. ευρώ το 2026 σε 1 δισ. ευρώ έως το 2030, ήτοι μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 7,8%.

Οι αυξημένες αποσβέσεις και τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναμένεται να επιβαρύνουν την τελική γραμμή το 2026, πριν τα νέα έργα αρχίσουν να αποδίδουν αυξανόμενες αποδόσεις. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των καθαρών κερδών του ομίλου για την περίοδο 2025-2030 εκτιμάται σε 21,2%, με τα καθαρά κέρδη να προσεγγίζουν τα 363 εκατ. ευρώ το 2030 και το μέρισμα ανά μετοχή να αυξάνεται από 0,40 ευρώ το 2026 σε 0,60 ευρώ έως το 2030.

Αποτίμηση 6,43 δισ. ευρώ

Επικαιροποιώντας την προσέγγιση αποτίμησης ανά περιουσιακό στοιχείο (SOTP), οι αναλυτές καταλήγουν σε συνολική αξία ιδίων κεφαλαίων για τη ΓΕΚ Τέρνα ύψους 6,43 δισ. ευρώ, με τις παραχωρήσεις να αντιπροσωπεύουν περίπου το 62% του συνόλου.

Η χρηματιστηριακή εισάγει, επιπλέον, ένα «bull case» σενάριο με τιμή-στόχο 62,40 ευρώ, το οποίο ενσωματώνει τη δημιουργία αξίας από νέα έργα παραχώρησης την επόμενη τριετία-πενταετία, με υποτιθέμενη συνολική επένδυση ιδίων κεφαλαίων 1 δισ. ευρώ και αποδόσεις 15%-17%, αντίστοιχες με τις σημερινές -σενάριο που οι αναλυτές χαρακτηρίζουν πιθανό. Στον αντίποδα, το δυσμενές σενάριο («bear case») οδηγεί σε τιμή-στόχο 37,90 ευρώ.