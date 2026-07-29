Νέα τιμή-στόχος για ΟΤΕ από Eurobank Equities

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή του ΟΤΕ δίνει η Eurobank Equities, η οποία αναβαθμίζει τον στόχο στα 19,60 ευρώ από 17,80 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας ωστόσο τη σύσταση Hold.

Όπως επισημαίνει, η πρόσφατη ανατιμολόγηση της μετοχής περιορίζει τα περιθώρια για σημαντική περαιτέρω άνοδο, με τον ΟΤΕ να παραμένει, παράλληλα, μια ελκυστική επιλογή για επενδυτές που αναζητούν σταθερές αποδόσεις και υψηλή ορατότητα στις επιστροφές κεφαλαίου.

Σύμφωνα με την Eurobank Equities, ο ΟΤΕ βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου για αύξηση περίπου 3% του προσαρμοσμένου EBITDAaL το 2026, σε ευθυγράμμιση με το guidance της διοίκησης. Στο δεύτερο τρίμηνο, το προσαρμοσμένο EBITDAaL αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, στα 343 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής και παρουσιάζοντας οριακή επιτάχυνση έναντι της αύξησης 2,8% στο πρώτο τρίμηνο.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 855 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σταθερά σε ετήσια βάση και χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη σχεδιασμένη έξοδο από δραστηριότητες διεθνούς χονδρικής κίνησης με μηδενικό περιθώριο. Την ίδια στιγμή, η δραστηριότητα ICT διατήρησε ισχυρή διψήφια δυναμική, πριν από την αναμενόμενη επιβράδυνση στο δεύτερο εξάμηνο λόγω της σταδιακής ολοκλήρωσης των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι βασικοί λειτουργικοί δείκτες παρέμειναν ισχυροί, με τον ΟΤΕ να καταγράφει ρεκόρ στις καθαρές νέες συνδέσεις συνδρομητών κινητής με συμβόλαιο, αλλά και στις νέες συνδέσεις FTTH. Με το EBITDAaL του πρώτου εξαμήνου να ενισχύεται κατά 2,9%, η Eurobank Equities εκτιμά ότι ο όμιλος παραμένει σταθερά σε τροχιά επίτευξης του στόχου για αύξηση περίπου 3% στο σύνολο του 2026.

Η χρηματιστηριακή αναμένει πάντως πιο ήπια δυναμική στα έσοδα κατά το δεύτερο εξάμηνο, καθώς οι συγκρίσεις στην κινητή γίνονται δυσκολότερες και η δραστηριότητα ICT που συνδέεται με το Ταμείο Ανάκαμψης υποχωρεί. Ωστόσο, η πειθαρχία στο κόστος και η απουσία σημαντικών έκτακτων παραγόντων δημιουργούν, σύμφωνα με την ανάλυση, ένα ισχυρό υπόβαθρο για την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας.

Αυξάνονται οι ανταγωνιστικές πιέσεις

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η Eurobank Equities βλέπει αυξανόμενη ανταγωνιστική ένταση στην ελληνική αγορά. Η είσοδος της ΔΕΗ στη λιανική σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και η προτεινόμενη κοινοπραξία οπτικών ινών της Vodafone, αποτελούν τους σημαντικότερους κινδύνους για την ανταγωνιστική θέση του ΟΤΕ.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά, πάντως, ότι οι άμεσες επιπτώσεις στα κέρδη του ΟΤΕ θα είναι περιορισμένες. Η ΔΕΗ δεν έχει ακόμη καταφέρει να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο στη λιανική αγορά, ενώ η κοινοπραξία της Vodafone εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου έναν ακόμη χρόνο για να ολοκληρωθεί. Παρότι η νέα πλατφόρμα θα καλύπτει περισσότερα από 1,6 εκατ. νοικοκυριά, θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά τη χρήση του δικτύου της, γεγονός που πιθανότατα θα οδηγήσει σε ζημιογόνο αρχική λειτουργία.

Σε βάθος χρόνου, ωστόσο, μια μεγαλύτερη και επαρκώς κεφαλαιοποιημένη εναλλακτική πλατφόρμα χονδρικής θα μπορούσε να βελτιώσει τα οικονομικά των ανταγωνιστών του ΟΤΕ, να εντείνει την πίεση στις τιμές χονδρικής και να περιορίσει την εξάρτησή τους από το δίκτυο του ομίλου. Η ισχυρή πελατειακή βάση του ΟΤΕ, η υψηλότερη αξιοποίηση του δικτύου του και η δυνατότητα επιτάχυνσης της μετάβασης από τον χαλκό στις οπτικές ίνες αποτελούν, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, σημαντικές άμυνες.

Περιορισμένο περιθώριο ανόδου

Μετά από άνοδο περίπου 18% από τις αρχές του έτους, η μετοχή του ΟΤΕ διαπραγματεύεται στις 5,7 φορές το εκτιμώμενο EV/EBITDA για το 2026, μόλις ελαφρώς χαμηλότερα από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών.

Μετά τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, η Eurobank Equities προχώρησε σε οριακές αλλαγές στις εκτιμήσεις της, αλλά αναθεώρησε το μοντέλο αποτίμησης, ενσωματώνοντας ένα πλαίσιο EV/απασχολούμενων κεφαλαίων. Στόχος είναι να αποτυπωθεί καλύτερα η αξία που δημιουργεί ο ΟΤΕ μέσω της διατήρησης της απόδοσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC) σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από το κόστος κεφαλαίου του.

Με βάση αυτή την προσέγγιση, η χρηματιστηριακή αυξάνει την τιμή-στόχο στα 19,60 ευρώ, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση Hold. Όπως σημειώνει, η πρόσφατη ανατιμολόγηση της μετοχής αφήνει περιορισμένο περιθώριο για σημαντική περαιτέρω άνοδο. Ωστόσο, η ορατή ταμειακή απόδοση της τάξης του 7%-8% λειτουργεί ως σημαντικό «δίχτυ ασφαλείας» για τη μετοχή και ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστης επιλογής εισοδήματος για επενδυτές με προσανατολισμό στις αποδόσεις.