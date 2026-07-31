Optima: Αναμένει εκτίναξη κερδών της ΔΕΗ το 1ο εξάμηνο και ισχυρά EBITDA

Περιθώριο ανόδου 12% για τη μετοχή της ΔΕH βλέπει η Optima Bank, η οποία διατηρεί τη σύσταση Buy και την τιμή-στόχο στα 24,60 ευρώ. Η χρηματιστηριακή εξακολουθεί να περιλαμβάνει τη ΔΕH στις κορυφαίες επιλογές της για το 2026, εκτιμώντας ότι ο όμιλος βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου για EBITDA 2,4 δισ. ευρώ.

Ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στις 5 Αυγούστου, η Optima Bank προβλέπει κύκλο εργασιών 2,21 δισ. ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο, αυξημένο κατά 1,3% σε ετήσια βάση, και επαναλαμβανόμενα EBITDA 567 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 4,4%. Τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 128 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά αμετάβλητα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Σε επίπεδο εξαμήνου, η χρηματιστηριακή προβλέπει έσοδα στα 4,4 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένα EBITDA 1,25 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,9%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 352 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 80,3%.

Η Optima Bank εκτιμά ότι τα έσοδα της ΔΕH θα αυξηθούν οριακά, παρά τη μικρή υποχώρηση του μεριδίου αγοράς στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, το οποίο υπολογίζεται ότι διαμορφώθηκε περίπου στο 49% το πρώτο εξάμηνο, από 50% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η εξέλιξη αυτή αντισταθμίζεται από τις υψηλότερες χρεώσεις λιανικής, που ακολούθησαν την άνοδο των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η ζήτηση παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη.

Στο μέτωπο του κόστους, η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η χαμηλότερη παραγωγή και οι αυξημένες αγορές ενέργειας αντιστάθμισαν τη σταθερή πορεία των λειτουργικών δαπανών.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας (DAM) αυξήθηκε στα 90,2 ευρώ ανά MWh, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπών CO₂, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Παρά τις πιέσεις αυτές, η Optima Bank εκτιμά ότι το συνολικό λειτουργικό κόστος του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο σε σχέση με πέρυσι, επιτρέποντας τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων.

Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι το δεύτερο τρίμηνο θα είναι μεταβατικό από πλευράς κερδοφορίας, μετά το ιδιαίτερα ισχυρό πρώτο τρίμηνο, χωρίς όμως να μεταβάλλεται η εικόνα για το σύνολο της χρήσης.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών, σύμφωνα με την Optima Bank, παραμένει στραμμένο στην υλοποίηση του αναθεωρημένου επιχειρηματικού σχεδίου ύψους 24 δισ. ευρώ έως το 2030, καθώς και στις εξελίξεις γύρω από μια πιθανή συμφωνία με μεγάλο πάροχο υποδομών cloud (hyperscaler) για έργα data centers.