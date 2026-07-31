Μπουζνά: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα, ταχύτερα η ενοποίηση του Euronext Athens

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και τις προοπτικές του Χρηματιστηρίου Αθηνών έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Euronext, Στεφάν Μπουζνά, επιβεβαιώνοντας ότι η εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου εξελίσσεται καλύτερα των αρχικών εκτιμήσεων και ότι η ενσωμάτωσή του στον μεγαλύτερο χρηματιστηριακό όμιλο της Ευρώπης αναμένεται να ολοκληρωθεί ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Μιλώντας στο CNBC, με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου του ομίλου, ο επικεφαλής του Euronext χαρακτήρισε την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως μια κίνηση με εξαιρετικό timing, τονίζοντας ότι ο όμιλος επωφελείται ήδη από τη δυναμική που έχει αναπτύξει η ελληνική οικονομία και η εγχώρια κεφαλαιαγορά.

«Υπάρχει momentum», σημείωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν υπήρχε έντονος σκεπτικισμός απέναντι στην Ελλάδα, όμως πλέον η εικόνα έχει αλλάξει πλήρως. Όπως ανέφερε, η χώρα καταγράφει για τρίτη διαδοχική χρονιά δημοσιονομικό πλεόνασμα, αποπληρώνει περισσότερα από όσα δανείζεται από τις αγορές, ενώ οι ελληνικές μετοχές και τα εγχώρια περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται σε ισχυρή ανοδική τροχιά.

Ο Στεφάν Μπουζνά υπογράμμισε ότι οι όγκοι συναλλαγών στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι σήμερα αισθητά υψηλότεροι σε σχέση με την περίοδο κατά την οποία ολοκληρώθηκε η συμφωνία εξαγοράς, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην επιστροφή ναυτιλιακών εταιρειών στην ελληνική αγορά, εξέλιξη που, όπως είπε, ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο όμιλος προχωρά στη δημιουργία ενός σημαντικού κέντρου τεχνολογίας και υποστήριξης στην Αθήνα, το οποίο θα εξυπηρετεί το σύνολο του Euronext. Η επένδυση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, με τον επικεφαλής του ομίλου να δηλώνει εντυπωσιασμένος από την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η Ελλάδα, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στην πορεία της ενσωμάτωσης του ελληνικού χρηματιστηρίου, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, εκτιμώντας ότι η διαδικασία θα εξελιχθεί ταχύτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, καθώς η συνεργασία με την ομάδα του Euronext Athens εξελίσσεται, όπως είπε, εξαιρετικά.

Ο ίδιος συνέδεσε, τέλος, τις επιδόσεις του ομίλου με τον «θεμελιώδη μηχανισμό ανάπτυξης» του Euronext, σχολιάζοντας ότι τα αποτελέσματα εξαμήνου επιβεβαιώνουν τη στρατηγική του ομίλου για συνεχή επέκταση και αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.