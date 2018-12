Γαλλία: Τουλάχιστον 80 τραυματίες στις διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων»

Τουλάχιστον 80 άτομα τραυματίστηκαν κατά τις σημερινές διαδηλώσεις των λεγόμενων “ κίτρινων γιλέκων” στο Παρίσι, σύμφωνα με την αστυνομία. Μεταξύ των τραυματιών είναι και 11 αστυνομικοί.

France Riots:

- Anti-government protests turn into riots in Paris, France

- Widespread looting reported

- Dozens of cars set ablaze and flipped over

- At least 180 arrestedpic.twitter.com/6cwJF91RJL