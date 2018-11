ΗΠΑ: Ετήσια αύξηση 3,1% στους μισθούς τον Οκτώβριο

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ ενισχύθηκε τον Οκτώβριο και οι μισθοί κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ετήσια κέρδη των τελευταίων εννιάμιση ετών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 49 ετών, στο 3,7%.

Οι νέες θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 250.000 τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας τις προβλέψεις δημοσκόπησης του Reuters που έκανε λόγο για 190.000.

Το ωρομίσθιο ενισχύθηκε κατά πέντε σεντς ή 0,2% μετά την άνοδο κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο. Οπως μεταδίδει το Reuters, το γεγονός έδωσε ώθηση στους μισθούς κατά 3,1%, σε ετήσια βάση, καταγράφοντας τα μεγαλύτερα κέρδη από τον Απρίλιο του 2009, μετά την άνοδο κατά 2,8% του Σεπτεμβρίου.





Με μήνυμα του στο Twitter o Αμερικανός Πρόεδρος χαιρετίζει την είδηση:

Wow! The U.S. added 250,000 Jobs in October - and this was despite the hurricanes. Unemployment at 3.7%. Wages UP! These are incredible numbers. Keep it going, Vote Republican!