Τραμπ: Έχουν αδικηθεί οι ΗΠΑ και στην Άμυνα και στο Εμπόριο

«Μόλις επέστρεψα από τη Γαλλία, όπου πολλά επιτεύχθηκαν στις συναντήσεις μου με τους παγκόσμιους ηγέτες. Ποτέ δεν είναι εύκολο να αναφέρεις το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αντιμετωπίζονται δίκαια, κάτι που δεν έχει γίνει, ούτε στην Άμυνα ούτε στο Εμπόριο. Πληρώνουμε πολλά για τη στρατιωτική προστασία άλλων χωρών...», σημειώνει ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Twitter.

Just returned from France where much was accomplished in my meetings with World Leaders. Never easy bringing up the fact that the U.S. must be treated fairly, which it hasn’t, on both Military and Trade. We pay for LARGE portions of other countries military protection.......