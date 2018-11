Ο Τραμπ «κατσαδιάζει» τον Μακρόν για τον ευρωπαϊκό στρατό

«Ο Εμανουέλ Μακρόν υποστηρίζει την ανοικοδόμηση του δικού του (σ.σ. ευρωπαϊκού) στρατού για να προστατεύσει την Ευρώπη έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και της Ρωσίας. Αλλά ήταν η Γερμανία στους Παγκόσμιους Πολέμους Α΄ και Β΄- Τι αποτέλεσμα είχε αυτό για τη Γαλλία; Αρχιζαν να μαθαίνουν γερμανικά στο Παρίσι πριν εμφανιστούν οι ΗΠΑ. Πληρώστε για το ΝΑΤΟ!», αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Twitter.

Emmanuel Macron suggests building its own army to protect Europe against the U.S., China and Russia. But it was Germany in World Wars One & Two - How did that work out for France? They were starting to learn German in Paris before the U.S. came along. Pay for NATO or not! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε σε συνέντευξη του ότι η Ευρώπη δεν θα μπορεί να υπερασπισθεί τον εαυτό της χωρίς «έναν πραγματικό ευρωπαϊκό στρατό».

« Δεν θα προστατεύσουμε τους Ευρωπαίους, εάν δεν αποφασίσουμε να έχουμε έναν πραγματικό ευρωπαϊκό στρατό. Απέναντι στην Ρωσία που βρίσκεται στα σύνορά μας και η οποία έχει δείξει ότι μπορεί να γίνει απειλητική...οφείλουμε να έχουμε μία Ευρώπη που αμύνεται περισσότερο μόνη, χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατά κυρίαρχο τρόπο», εξήγησε ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε, χωρίς να τις κατονομάζει, «σε αυταρχικές δυνάμεις που αναδύονται και πάλι και επανεξοπλίζονται στα όρια της Ευρώπης».

Zήτησε«να προστατευθούμε απέναντι στην Κίνα, την Ρωσία και ακόμη και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», αναφερόμενος στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για την αποχώρηση των ΗΠΑ από την Διεθνή Συνθήκη για τα Πυρηνικά Οπλα Μέσου Βεληνεκούς (INF).

«Ποιος είναι το βασικό θύμα;», αναρωτήθηκε: «Η Ευρώπη και η ασφάλειά της».

Σε άλλη ανάρτηση του, σημειώνει: «Στο εμπόριο, η Γαλλία κάνει εξαιρετικό κρασί, όπως και οι ΗΠΑ. Το πρόβλημα είναι ότι η Γαλλία δυσκολεύει πολύ τις ΗΠΑ στην πώληση των κρασιών τους στη Γαλλία και βάζει μεγάλους δασμούς, όταν οι ΗΠΑ διευκολύνουν τα γαλλικά κρασιά και βάζουν πολύ μικρούς δασμούς. Δεν είναι δίκαιο, πρέπει να αλλάξει!

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Και συνεχίζει: «Το πρόβλημα είναι ότι ο Εμανουέλ Μακρόν έχει πολύ μικρό βαθμό αποδοχής στη Γαλλία, 26%, και ένα ποσοστό ανεργίας σχεδόν 10%. Προσπαθούσε απλώς να πάει αλλού το θέμα. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει άλλη χώρα πιο εθνικιστική από τη Γαλλία, πολύ περήφανος λαός, με το δίκιο του!.....»

The problem is that Emmanuel suffers from a very low Approval Rating in France, 26%, and an unemployment rate of almost 10%. He was just trying to get onto another subject. By the way, there is no country more Nationalist than France, very proud people-and rightfully so!........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018

Ολοκληρώνει την τοποθέτηση του γράφοντας: «Κάντε τη Γαλλία σπουδαία ξανά!», αλλάζοντας το γνωστό σύνθημα του για την Αμερική.

......MAKE FRANCE GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 13, 2018