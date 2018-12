Pecresse (Γαλλία): Το Παρίσι δεν αντέχει τρίτο Σαββατοκύριακο χάους

Η γαλλική πρωτεύουσα δεν αντέχει «ένα τρίτο Σαββατοκύριακο χάους» μετά τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια των «κίτρινων γιλέκων» του Σαββάτου και τις βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία, τις ζημιές σε καταστήματα και το κέντρο, σύμφωνα με την περιφερειάρχη της περιοχής των Παρισίων, Valerie Pecresse.

Όπως είπε στην τηλεόραση CNews, τα μέτρα ασφαλείας ήταν ανεπαρκή ενώ θα πρέπει να μπορεί να επιβληθεί η τάξη χωρίς την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

«Υπάρχει το δικαίωμα στη διαδήλωση, αλλά δεν υπάρχει το δικαίωμα να έχεις μία πόλη όμηρο», τόνισε η Pecresse. «Πρέπει να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα για να αποκατασταθεί η τάξη».

Οπως θυμίζει το Bloomberg, το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων» διαμαρτύρεται εδώ και δύο εβδομάδες για τις αυξήσεις στα καύσιμα, αλλά η διαδήλωση του Σαββάτου στο Παρίσι εξελίχθηκε σε πολύ βίαιη, με πάνω από 100 τραυματίες και περισσότερες από 400 συλλήψεις.

