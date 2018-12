Τραμπ προς Fed: Μην κοιτάτε ανούσια νούμερα, νιώστε την αγορά

Με μήνυμά του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται στη διήμερη συνεδρίαση της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας που ολοκληρώνεται την Τετάρτη, «υπενθυμίζοντας» τις απόψεις του υπέρ των χαμηλών επιτοκίων.

«Ελπίζω ότι οι άνθρωποι εκεί στη Fed θα διαβάσουν το σημερινό editorial της Wall Street Journal, πριν κάνουν ακόμη ένα λάθος. Επίσης, μην αφήσετε να αφαιρεθεί κι άλλη ρευστότητα από την αγορά», τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος, παροτρύνοντας το διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας να νιώσει την αγορά.

«Μην προχωράτε μόνο με ανούσια νούμερα. Καλή τύχη!», καταλήγει.

I hope the people over at the Fed will read today’s Wall Street Journal Editorial before they make yet another mistake. Also, don’t let the market become any more illiquid than it already is. Stop with the 50 B’s. Feel the market, don’t just go by meaningless numbers. Good luck!