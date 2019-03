Πυρά από Τερέζα Μέι κατά των βουλευτών για το Brexit

Η καθυστέρηση του Brexit αποτελεί «ζήτημα μεγάλης προσωπικής απογοήτευσης» δήλωσε η βρετανίδα πρωθυπουργός, Τερέζα Μέι, σε τηλεοπτικό διάγγελμα που απηύθυνε προς τους Βρετανούς πολίτες, μετά τις σημερινές εξελίξεις και την επιστολή της προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, με την οποία ζητά από την ΕΕ την παράταση του άρθρου 50 μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Απευθύνθηκε προσωπικά στους Βρετανούς πολίτες λέγοντας ότι: «εσείς, οι πολίτες κουραστήκατε από τις εσωτερικές διαμάχες, κουραστήκατε από τα πολιτικά παιχνίδια. Είμαι στο πλευρό σας», ενώ τόνισε ότι έφερε την καλύτερη δυνατή διαπραγματεύσιμη συμφωνία και κατηγόρησε τους βουλευτές για την αποτυχία λήψης απόφασης.

Η Τερέζα Μέι, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, επανέλαβε ότι η μη αποχώρηση από την ΕΕ θα προκαλέσει «ανεπανόρθωτη» ζημιά στην εμπιστοσύνη προς την πολιτική κουλτούρα της Βρετανίας. Το κοινοβούλιο, είπε, «έκανε ότι ήταν δυνατό» για να αποφύγει να πάρει μία απόφαση εάν θέλει να φύγει με συμφωνία, χωρίς συμφωνία ή να μην φύγει καθόλου.

«Αυτό που όλοι οι βουλευτές ήταν πρόθυμοι να πουν είναι το τι δεν θέλουν. Ελπίζω να βρουν έναν τρόπο να υποστηρίξουν την συμφωνία που διαπραγματεύτηκα με την ΕΕ. Θα συνεχίσω να εργάζομαι μέρα και νύχτα για να εξασφαλίσω την υποστήριξη των συναδέλφων μου, του DUP και άλλων σε αυτή την συμφωνία. Αλλά δεν είμαι έτοιμη να καθυστερήσω το Brexit πέρα από τις 30 Ιουνίου» είπε.

Πρόσθεσε ότι μία μακρά παράταση θα σήμαινε ότι «θα πρέπει να σας ζητήσω να ψηφίσετε στις ευρωεκλογές» σχεδόν τρία χρόνια αφότου οι πολίτες ψήφισαν την αποχώρηση από την ΕΕ, είπε και χαρακτήρισε την συμμετοχή στις ευρωεκλογές «διχαστική» την στιγμή που «η χώρα χρειάζεται απεγνωσμένα ένωση».

Λίγο πριν το διάγγελμά της, η βρετανίδα πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους επικεφαλής των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στο γραφείο της στην Βουλή, με σκοπό να συζητήσει μαζί τους την επιστολή της προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, για την καθυστέρηση του Brexit.

Η Τερέζα Μέι πρότεινε να διεξαχθεί την Δευτέρα η τρίτη κρίσιμη ψηφοφορία για την συμφωνία αποχώρησης, ενώ αρνήθηκε να απαντήσει σε αίτημα για την ανάκληση του άρθρου 50 σε περίπτωση που απορριφθεί και πάλι η συμφωνία. Υπονόησε, ωστόσο, ότι θα επιτρέψει τη διεξαγωγή ενδεικτικών ψηφοφοριών στο κοινοβούλιο για την ανάδειξη μιας πρότασης που θα έχει την υποστήριξη του Σώματος.

Ωστόσο, η συνάντηση κρίθηκε μάλλον αποτυχημένη, από τους ίδιους τους παριστάμενους, καθώς η Τερέζα Μέι επανέλαβε στους συμμετέχοντες την θέση της για την συμφωνία αποχώρησης, χωρίς να λάβει σοβαρά υπόψιν τις εναλλακτικές που της προτάθηκαν, ενώ ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, Τζέρεμι Κόρμπιν, αποχώρησε πριν καν ξεκινήσει η συζήτηση.

Εκπρόσωπος του Εργατικού κόμματος δήλωσε ότι «δεν επρόκειτο για τη συνάντηση που είχε συμφωνηθεί και οι όροι παραβιάστηκαν» και ότι «η Ντάουνινγκ Στριτ βρίσκεται σε τέτοιο χάος που δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την δική της πρόταση για συνάντηση. Βρισκόμαστε σε συζητήσεις για τη διεξαγωγή διμερούς συνάντησης με την πρωθυπουργό, όπως πρότεινε ο Τζέρεμι Κόρμπιν». Πάντως, αμέσως μετά την αποχώρηση του ηγέτη του Εργατικού κόμματος, ξέσπασε καταιγίδα μηνυμάτων στο twitter - μεταξύ άλλων και από παριστάμενους στην συνάντηση - που υποστήριζαν ότι η αποχώρησή του οφείλεται στην συμμετοχή μελών της Ανεξάρτητης Ομάδας.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Βινς Κέιμπλ, και ο εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Ομάδας, Τσούκα Ουμούνα, σχολίασαν ότι «είναι μάλλον περίεργος ο τρόπος συμπεριφοράς σε μία εθνική κρίση».

Μια σύντομη παράταση της διορίας του Brexit είναι εφικτή, τόνισε την Τετάρτη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, λέγοντας πως συζήτησε με την Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι την πρόταση της για παράταση του Άρθρου 50 ως τις 30 Ιουνίου.

Ο κ. Τουσκ τόνισε ωστόσο πως οποιαδήποτε βραχυπρόθεσμη καθυστέρηση του Brexit πρέπει να έχει τη στήριξη του βρετανικού κοινοβουλίου, το οποίο θα πρέπει να ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας αποχώρησης στην οποία κατέληξε η κα. Μέι με τις Βρυξέλλες.

Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία της κα. Μέι έχει απορριφθεί ήδη δύο φορές από το κοινοβούλιο. Η βρετανική κυβέρνηση ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία για τρίτη φορά, αλλά ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Τζον Μέκροου, είχε «μπλοκάρει» τη διαδικασία.

Ο κ. Τουσκ υπογράμμισε πάντως πως παραμένουν ακόμα ερωτήματα σχετικά με τη διάρκεια που θα έχει η παράταση. «Η πρόταση της πρωθυπουργού Μέι για την 30η Ιουνίου, η οποία έχει τα πλεονεκτήματα της, δημιουργεί μια σειρά από ερωτήματα νομικής και πολιτικής φύσης» επισήμανε.

Παράλληλα, υποστήριξε πως δεν χρειάζεται έκτακτη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για να εγκριθεί η μετάθεση της διορίας για το Brexit, αλλά μπορεί να επιτευχθεί μέσω μιας γραπτής διαδικασίας.

EU leaders could agree a short delay to #Brexit, says @eucopresident Donald Tusk, but only on condition that MPs pass Theresa May's deal in the House of Commonshttps://t.co/zhNjuC71Gk pic.twitter.com/wIqT6OwIt8