Απεργία από τους οδηγούς της Uber σήμερα

Σε απεργία προχωρούν σήμερα οι οδηγοί μισθωμένων αυτοκινήτων της Uber στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο, για τους χαμηλούς μισθούς και τις ασταθείς εργασιακές συνθήκες.

Οι οδηγοί της εταιρείας, με μία διεθνή διαμαρτυρία ενόψει της εισόδου της εταιρείας στη Wall Street, ενημερώνουν ότι από τις 7 το πρωί στο Λονδίνο και τις κοντινές πόλεις κλείνουν τις εφαρμογές τους.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οργανώσεις οδηγών σε Βοστώνη, Λος Αντζελες, Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο και άλλες μεγάλες πόλεις τονίζουν ότι θα συμμετάσχουν στην απεργία και παροτρύνουν τους χρήστες να μποϊκοτάρουν την εφαρμογή.

Announcing an Uber national shut down the day before IPO. Say no to greed.



Drivers/Riders:

🛑Don't open the app and don't cross the digital picket line between 7am and 4pm, May 8.



Join us in London, Birmingham, Nottingham and Glasgow to protest from 1 to 4PM! #UberShutDown pic.twitter.com/bT72zFiOCi