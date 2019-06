Τραμπ: Θα συναντηθώ με τον Κινέζο πρόεδρο στη G20

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη σύνοδο της G20 τον ερχόμενο μήνα.

«Είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κινέζο πρόεδρο Σι. Θα έχουμε μια εκτεταμένη συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα στη G20 στην Ιαπωνία. Οι ομάδες μας θα ξεκινήσουν συνομιλίες πριν τη συνάντηση μας» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting.