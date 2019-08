Τραμπ: Η Fed είναι πολύ υπερήφανη για να παραδεχτεί το λάθος της

Η Fed πρέπει να προχωρήσει σε μεγαλύτερες και ταχύτερες μειώσεις επιτοκίων ώστε οι ΗΠΑ να είναι ανταγωνιστικές με άλλες χώρες, δήλωσε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Το πρόβλημα μας δεν είναι η Κίνα» ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Wall Street.

«Το πρόβλημά μας είναι πως η Fed είναι πολύ περήφανη να παραδεχτεί το λάθος της που μείωσε πολύ γρήγορα τα επιτόκια και προχώρησε σε υπερβολική σύσφιξη (και ότι είχα δίκιο). Πρέπει να κάνει μεγαλύτερες και ταχύτερες μειώσεις και να σταματήσει τη γελοία ποσοτική σύσφιξη» έγραψε ο Τραμπ σε μια σειρά από «τιτιβίσματα».

....proud to admit their mistake of acting too fast and tightening too much (and that I was right!). They must Cut Rates bigger and faster, and stop their ridiculous quantitative tightening NOW. Yield curve is at too wide a margin, and no inflation! Incompetence is a.....