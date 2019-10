Απόλυτο αδιέξοδο στις συνομιλίες για το Brexit

Ουσιαστικά αδύνατη είναι μία συμφωνία για το Brexit, εάν η ΕΕ ζητήσει από τη Βόρεια Ιρλανδία να παραμείνει στην τελωνειακή ένωση του μπλοκ, είπε ο Μπόρις Τζόνσον στη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο ηγετών.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το τηλεφώνημα είδε το φως της δημοσιότητας αφότου ένας αξιωματούχος του Τζόνσον, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού The Spectator, δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται για την κατάρρευση των συνομιλιών.

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ είπε και εκείνη από την πλευρά της ότι μια συμφωνία για το Brexit είναι «εξαιρετικά απίθανη», εκτός κι αν η Βρετανία αφήσει τη Βόρεια Ιρλανδία στην τελωνειακή ένωση, δήλωσε βρετανική πηγή.

Η πηγή δήλωσε ότι εάν η τηλεφωνική επικοινωνία αποτυπώνει «μια νέα, καθιερωμένη θέση, τότε σημαίνει ότι μια συμφωνία είναι ουσιαστικά αδύνατη, όχι μόνο τώρα αλλά για πάντα».

«Η Μέρκελ δήλωσε ότι εάν η Γερμανία ήθελε να αποχωρήσει από την ΕΕ θα μπορούσε να το κάνει χωρίς πρόβλημα, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να αποχωρήσει, χωρίς να αφήσει τη Βόρεια Ιρλανδία σε μια τελωνειακή ένωση και σε πλήρη ευθυγράμμιση για πάντα», πρόσθεσε η βρετανική πηγή.

«Αυτό που διακυβεύεται δεν είναι το ποιος θα κερδίσει το ανόητο παιχνίδι επίρριψης ευθυνών. Διακυβεύεται το μέλλον της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου επίσης, όπως και η ασφάλεια και τα συμφέροντα των λαών μας. Δεν θέλεις συμφωνία, δεν θέλεις παράταση, δεν θέλεις να το ανακαλέσεις (το Brexit), quo vadis? (σ.σ. πού πηγαίνεις;)» σημειώνει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, σε ανάρτησή του στο Twitter, απευθυνόμενος στον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.





.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?