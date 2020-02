«Πράσινο φως» για τη λειτουργία πυρηνικού σταθμού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έδωσαν το 'πράσινο φως' για τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού του Μπαρακάχ, του πρώτου στον αραβικό κόσμο, ανακοίνωσε σήμερα ο μόνιμος αντιπρόσωπος της χώρας στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

«Η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας (FANR) ενέκρινε τη χορήγηση στην εταιρία Nawah της άδειας λειτουργίας του αντιδραστήρα 1 του σταθμού», δήλωσε ο Χαμάντ Αλκαάμπι σε συνέντευξη Τύπου στο Αμπού Ντάμπι, προσθέτοντας πως ο αντιδραστήρας θα λειτουργήσει στο «εγγύς μέλλον».

Η Nawah Energy Company, που ιδρύθηκε το 2016, θα αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρηση των τεσσάρων αντιδραστήρων που θα έχει ο σταθμός του Μπαρακέχ, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρίας.

Ο σταθμός κατασκευάστηκε από μια κοινοπραξία υπό την Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) των ΗΑΕ και την κορεατική Korea Electric Power Corporation (KEPCO), με εκτιμώμενο κόστος 24,4 δισ. δολάρια (22,5 δισ. ευρώ).

Ο πρώτος από τους τέσσερις αντιδραστήρες επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2017, αλλά η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του μετατέθηκε κατ΄επανάληψη προκειμένου να ικανοποιηθούν οι νομικές προϋποθέσεις ασφαλείας.

«Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (...) που κορυφώνουν με αυτό τον τρόπο τις προσπάθειες 12 ετών οικοδόμησης (...) αυτού του ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος προκειμένου να ανταποκριθούν στις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες της χώρας», δήλωσε ο Αλκαάμπι. «Μετά τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του πρώτου αντιδραστήρα, η Nawah θα ξεκινήσει τη λειτουργία του προκειμένου να προετοιμάσει την είσοδό του στην εμπορική εκμετάλλευση», διευκρίνισε ο Αλκαάμπι.

«Τα Εμιράτα παραμένουν προσηλωμένα στα πιο υψηλά πρότυπα ασφαλείας και μη πυρηνικής διάδοσης καθώς και σε μια στέρεη και συνεχή συνεργασία με την IAEA και τους εθνικούς και διεθνείς εταίρους», επέμεινε ο διπλωμάτης.

Όταν καταστούν πλήρως επιχειρησιακοί, οι τέσσερις αντιδραστήρες θα μπορούν να παράγουν 5.600 μεγαβάτ ηλεκτρισμού, καλύπτοντας περίπου του 25% των αναγκών των ΗΑΕ, μιας χώρας πλούσιας σε πετρέλαιο.

