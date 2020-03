Σεντένο: Η απάντηση στον κορωνοϊό δεν έχει όρια

Ο επικεφαλής του Eurogroup Μάριο Σεντένο δήλωσε σήμερα ότι η απάντηση της ευρωζώνης στην ταχεία εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού «δεν θα έχει όρια» αλλά θα έχει «πολλή αλληλεγγύη» μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στον πυρήνα της.



«Αυτή είναι η αποφασιστικότητά μου ως υπουργού στην Πορτογαλία και στο Eurogroup», δήλωσε ο Σεντένο, που είναι επίσης υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας, σε συνέντευξη Τύπου.

#Eurogroup will consider options to add a new line of defence against the coronavirus as part of our coordinated crisis response, following a mandate by Leaders this week. We will convene via videoconf Tuesday at 18h30 CET.