Πράσινο φως στη «Silicon Valley» της Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη επιχειρεί να μετατραπεί σε κόμβο καινοτομίας με το Thess INTEC, το πρώτο επιχειρηματικό πάρκο 4ης γενιάς στην Ελλάδα που έλαβε το «πράσινο φως».

Η σύλληψη του έργου έγινε το 2011 σε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας, στην κορύφωση της ελληνικής κρίσης χρέους. Η ιδέα έμεινε στα χαρτιά για χρόνια, μέχρι που το 2022 ψηφίστηκε ο ν. 4982/2022, θεσπίζοντας το πλαίσιο για επιχειρηματικά πάρκα.

Ακολούθησαν πολεοδομικές και περιβαλλοντικές μελέτες, θετικές γνωμοδοτήσεις και, τελικά, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Ανάπτυξης για την ίδρυση και ανάπτυξη του επιχειρηματικού πάρκου. Η ΚΥΑ που υπογράφηκε στις 30 Ιουλίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 13 Αυγούστου.

Το Thess INTEC, εισέρχεται οριστικά στη φάση υλοποίησης, με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 62 εκατ. ευρώ για τα εσωτερικά έργα υποδομής και περίπου 34 εκατ. ευρώ για τα εξωτερικά έργα σύνδεσης.

Το έργο θα αναπτυχθεί σε δημόσια γη 756.968 τ.μ. στην Περαία του Δήμου Θερμαϊκού, κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Η έκταση μεταβιβάστηκε αρχικά στην Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε., και κατόπιν παραχωρήθηκε στην ΕΑΝΕΠ Thess INTEC Α.Ε., που αναλαμβάνει ρόλο φορέα ανάπτυξης και διαχείρισης με δικαίωμα επιφανείας 99 ετών.

Το πλαίσιο καθορίστηκε με τον Ν. 4982/2022, ενώ η πολεοδομική οργάνωση επικυρώθηκε το 2024 με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο που ορίζει χρήσεις γης, ζώνες ανάπτυξης και περιβαλλοντικές εγκρίσεις.

Η ωρίμανση του έργου ήταν χρονοβόρα. Από το 2018 έως το 2025 πραγματοποιήθηκαν γεωλογικές μελέτες, εγκρίσεις καταλληλότητας και η απαραίτητη περιβαλλοντική αδειοδότηση. Με βάση την ΚΥΑ, το Thess Intec πρέπει να ολοκληρώσει τα έργα υποδομής σε τρία χρόνια από την έγκριση του σχεδίου, με δυνατότητα παράτασης έως δύο χρόνια και επιπλέον μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Αν οι εξωτερικές υποδομές καθυστερήσουν χωρίς ευθύνη της ΕΑΔΕΠ, μπορεί να δοθεί αναστολή προθεσμιών. Από το 2025 ως το 2027 ο σχεδιασμός προβλέπει να εκτελεστούν τα εσωτερικά έργα, οδοποιία, δίκτυα κοινής ωφέλειας, υδραυλικά και τεχνικά έργα, ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις του «mini city».

Στη συνέχεια, την περίοδο 2027–2028, θα ολοκληρωθούν οι εξωτερικές συνδέσεις με το ευρύτερο δίκτυο της Θεσσαλονίκης, όπως αντιπλημμυρικά, οδικά και ηλεκτρικά έργα. Μόνο τότε, από το 2028 και μετά, θα μπορεί να θεωρείται επιχειρησιακά έτοιμο για να φιλοξενήσει επιχειρήσεις, ερευνητικές ομάδες και στρατηγικούς ενοίκους.

Το σχέδιο είναι φιλόδοξο. Σε βάθος δεκαετίας αναμένονται επενδύσεις που θα ξεπεράσουν τα 500 εκατ. ευρώ, με τη δημόσια χρηματοδότηση να καλύπτει τα έργα βάσης και τον ιδιωτικό τομέα να επενδύει σε εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα «οικοσύστημα καινοτομίας» που θα στεγάσει πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, startups και πολυεθνικές εταιρείες. Οι τομείς ενδιαφέροντος καλύπτουν όλο το φάσμα των νέων τεχνολογιών. Από τεχνητή νοημοσύνη και big data, βιοτεχνολογία και φαρμακευτική έρευνα, νανοτεχνολογία και προηγμένα υλικά, πράσινη ενέργεια και έξυπνες πόλεις, μέχρι ναυτιλιακή τεχνολογία και αγροδιατροφή.

Ήδη, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και άλλα ερευνητικά κέντρα έχουν δηλώσει πρόθεση συμμετοχής, ενώ οι διαχειριστές του πάρκου αναζητούν συνεργασίες με διεθνείς κολοσσούς. Το πλάνο προβλέπει πως έως το 2035 το Thess INTEC θα μπορούσε να φιλοξενεί 400 οργανισμούς και επιχειρήσεις και να δημιουργεί 7.000–9.000 άμεσες θέσεις εργασίας.