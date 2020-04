«Απειλή» Τραμπ κατά του «Τσιόδρα των ΗΠΑ»

Φωτιές έχει ανάψει στις ΗΠΑ ένα retweet του Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο ζητείται η απόλυση του καθηγητή Anthony Fauci, του επιστήμονα που είναι ένας από τους κορυφαίους στο χώρο της επιδημιολογίας και σύμβουλος του Λευκού Οίκου. Ο Fauci που βρίσκεται στη θέση του επί έξι προεδρικές θητείες έχει στο παρελθόν συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση κρίσεων, όπως με το Aids και την επιδημία του Ebola.

To Tweet έγινε από την Ρεπουμπλικάνα DeAnna Lorraine, υποψήφια για το Κονγκρέσο που έγραψε: ο Fauci λέει τώρα πως αν είχε ακούσει ο Τραμπ τους ειδικούς νωρίτερα θα είχε σωθεί περισσότερος κόσμος. Ο Fauci έλεγε στις 29 Φεβρουαρίου ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί και ότι δεν υπάρχει απειλή για τον αμερικανικό λαό. Ωρα να απολύσουμε τον Fauci (#FireFauci).

Δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτό το retweet είναι κάτι παραπάνω από μια ασαφής απειλή, αλλά πριν από πέντε ημέρες ο Τραμπ απέλυσε τον Glenn Fine, γενικό επιθεωρητή στο υπουργείο Αμυνας που ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή του πακέτου τόνωσης των 2 τρισ. δολαρίων και στις 3 Απριλίου τον στρατηγό Michael Atkinson.

Να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με όσα γράφει η DeAnna Lorraine, οι New York Times έγραψαν ότι ο Fauci και άλλοι κορυφαίοι επιστήμονες στις 21 Φεβρουαρίου είπαν στην κυβέρνηση ότι πρέπει να ανακοινώσει επιθετικά μέτρα «κοινωνικής απόστασης», ακόμα και αυτό θα διατάρασσε την οικονομία της χώρας.

Sorry Fake News, it’s all on tape. I banned China long before people spoke up. Thank you @OANN https://t.co/d40JQkUZg5

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020