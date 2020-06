Ερευνα του ΝΑΤΟ για τις κατηγορίες της Γαλλίας κατά της Τουρκίας

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για το περιστατικό που κατήγγειλε η Γαλλία με τουρκικές φρεγάτες κατά τη διάρκεια επιχείρησης για τον έλεγχο του εμπάργκο των Ηνωμένων Εθνών για αποστολές όπλων στη Λιβύη.

Σύμφωνα με το Παρίσι ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο αποτέλεσε πρόσφατα στόχο ενός «εξαιρετικά επιθετικού» ελιγμού εκ μέρους τουρκικών φρεγατών στη Μεσόγειο.

«Οι στρατιωτικές αρχές του ΝΑΤΟ θα ερευνήσουν για να διασαφηνίσουν την κατάσταση και να ρίξουν φως στο περιστατικό», δήλωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ μετά από την συνάντηση των υπουργών Άμυνας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις για τη δημιουργία συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης «Ειρήνη» και του ΝΑΤΟ ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν υπεύθυνος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων και ασφάλειας.

Ο Πίτερ Στάνο, κατόπιν σχετικής ερώτησης, υπογράμμισε ότι «εφόσον η ΕΕ και το ΝΑΤΟ έχουν ως κοινό στόχο την ασφάλεια και τη σταθερότητα, βρίσκονται σε συζητήσεις σε σχέση με το πώς μπορούν να συνεργαστούν στο πλαίσιο όλων των επιχειρήσεων που υπάρχουν».

Νωρίτερα, η Άγκυρα απέρριψε ως «αβάσιμες» τις κατηγορίες του Παρισιού σύμφωνα με το οποίο ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο αποτέλεσε πρόσφατα στόχο ενός «εξαιρετικά επιθετικού» ελιγμού εκ μέρους τουρκικών φρεγατών στη Μεσόγειο.

«Είναι προφανές πως οι κατηγορίες αυτές (...) είναι αβάσιμες», δήλωσε υψηλόβαθμος στρατιωτικός αξιωματούχος ο οποίος ζήτησε ανωνυμία, κατηγορώντας μάλιστα το γαλλικό πλοίο ότι πραγματοποίησε «επικίνδυνο και με μεγάλη ταχύτητα ελιγμό».

Χθες, Τετάρτη, το γαλλικό υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι μια γαλλική φρεγάτα που επιδίωκε να προσδιορίσει την ταυτότητα ενός φορτηγού πλοίου το οποίο θεωρείτο ύποπτο για μεταφορά όπλων προς τη Λιβύη αποτέλεσε αντικείμενο μιας «εξαιρετικά επιθετικής ενέργειας» εκ μέρους τουρκικών πλοίων.

Σύμφωνα με το Παρίσι, που χαρακτήρισε το συμβάν «πολύ σοβαρό», τουρκικά πολεμικά πλοία που συνόδευαν ένα φορτηγό πλοίο φώτισαν το γαλλικό πλοίο «τρεις φορές με το ραντάρ καθοδήγησης πυρών».

Ο υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος διέψευσε την κατηγορία αυτή, λέγοντας πως τα τουρκικά πλοία χρησιμοποίησαν την κάμερα που είναι ενσωματωμένη στο ραντάρ τους για να «παρακολουθήσουν το γαλλικό πλοίο που πραγματοποιούσε έναν επικίνδυνο ελιγμό σε πολύ μικρή απόσταση και ως μέτρο ασφαλείας».

«Καμία στιγμή το ραντάρ δεν άναψε τα φώτα» στο γαλλικό πλοίο, επέμεινε, προσθέτοντας πως το τελευταίο δεν επιδίωξε να εγκαθιδρύσει επαφή με τις τουρκικές φρεγάτες. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, τουρκικά πλοία είχαν ανεφοδιάσει μάλιστα, πριν από το συμβάν, με καύσιμα την ίδια γαλλική φρεγάτα. «Λυπούμαστε που βλέπουμε ότι αυτό το συμβάν εξελίχθηκε με τρόπο αντίθετο προς το πνεύμα φιλίας και συμμαχίας», συνέχισε ο αξιωματούχος, ο οποίος πρόσθεσε πως η Τουρκία κοινοποίησε εικόνες του συμβάντος στο ΝΑΤΟ.

Την ίδια ώρα, ρωσικά αεροσκάφη που στάλθηκαν στη Λιβύη τον Μάιο επιχειρούν στη χώρα της Βόρειας Αφρικής, σύμφωνα με ανακοίνωση της Στρατιωτικής Διοίκησης των ΗΠΑ για την Αφρική (Africom).

Τουλάχιστον 14 MiG-29 και πολλά Su-24 μεταφέρθηκαν στη Λιβύη μέσω της Συρίας, όπου τα διακριτικά της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας καλύφτηκαν με μπογιά, είχε αναφέρει η Africom τον Μάιο.

Στη σημερινή της ανακοίνωση η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση τόνισε ότι έχει φωτογραφικά αποδεικτικά στοιχεία για ένα ρωσικό αεροσκάφος που απογειώθηκε από την Τζούφρα στην κεντρική Λιβύη και ότι ένα MiG-29 φωτογραφήθηκε να επιχειρεί κοντά στην πόλη Σύρτη. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η Σύρτη και η Τζούφρα βρίσκονται στη διαχωριστική γραμμή των περιοχών στη δυτική Λιβύη που ελέγχονται από ομάδες πιστές στη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ) και των ανατολικών περιοχών που ελέγχονται από τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (ΛΕΣ) του Χαλίφα Χάφταρ.

Ο ΛΕΣ υποχώρησε προς τα ανατολικά τις τελευταίες εβδομάδες μετά από μια επιθετική εκστρατεία 14 μηνών προς την πρωτεύουσα Τρίπολη, αν και κρατά τις θέσεις του γύρω από τη Σύρτη και εξακολουθεί να ελέγχει την αεροπορική βάση Τζούφρα.

Τα ρωσικά αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη μισθοφόρων ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρίας που χρηματοδοτούνται από τη ρωσική κυβέρνηση, σύμφωνα με την Africom, που υποστηρίζει ότι φωτογράφισε το συμβάν και δημοσιοποιεί τη σχετική διαρροή στο twitter ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

More evidence of Russian aircraft active in Libyan airspace as Russia continues to push for a strategic foothold on NATO's southern flank south of Crete. https://t.co/B6raMyhsLb