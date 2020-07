Αυτοκίνητο έπεσε σε διαδηλωτές στην Ουάσινγκτον

Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε μια μικρή ομάδα διαδηλωτών σε έναν κλειστό αυτοκινητόδρομο στο Σιάτλ, στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι και μετέδωσε το BBC.

Η μια γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ο ύποπτος έχει συλληφθεί.

Στο Σιάτλ έχουν σημειωθεί ταραχές έπειτα από τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά την βίαιη σύλληψή του από έναν λευκό αστυνομικό, τον Μάιο στην Μινεάπολις.

Διαδηλώσεις από το κίνημα Black Lives Matter σημειώνονται σε όλη την αμερικανική επικράτεια.

Το περιστατικό με το όχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε έναν αυτοκινητόδρομο που είχε κλείσει ενόψει μια πορείας διαμαρτυρίας γυναικών.

Τμήμα της διαδήλωσης μεταδιδόταν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό τον τίτλο "Η Πορεία των Μαύρων Γυναικών Καταλαμβάνει τον Ι-5" (ο Ι-5 είναι ο αυτοκινητόδρομος), αποτυπώνοντας σκληρές εικόνες.

Right-wing extremists in Seattle drove a car into a crowd of #BlackLivesMatter protesters on a closed portion of Interstate 5. Two women were struck, one with life-threatening injuries. They flew into the air before landing on the ground. #FreshTopics pic.twitter.com/IRWcpu7gjg