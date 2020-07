Παραμένει το αδιέξοδο στη Σύνοδο Κορυφής

Παραμένει το αδιέξοδο μετά από τρεις ημέρες διαπραγμάτευσης για το σχέδιο αναβίωσης των οικονομιών που επλήγησαν από την πανδημία, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να απευθύνει έκκληση στους ηγέτες να κάνουν μια τελευταία προσπάθεια για αυτή την «επικίνδυνη αποστολή», όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Σαρλ Μισέλ υπενθύμισε στους 27 ηγέτες της ΕΕ πως περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον κορωνοϊό παγκοσμίως και είναι στο δικό τους χέρι να σταθούν ενωμένοι ενώπιον αυτής της πρωτοφανούς κρίσης.

«Ελπίδα μου είναι πως θα καταλήξουμε σε συμφωνία και πως ο τίτλος… αύριο θα είναι πως η ΕΕ εκτέλεσε την επικίνδυνη αποστολή», είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο τρίτο δείπνο των ηγετών χθες στις Βρυξέλλες. «Αυτή είναι ολόψυχα η ευχή μου… μετά από τρεις ημέρες ασταμάτητης εργασίας.»

Η διάσταση απόψεων μεταξύ των ηγετών παραμένει για το ταμείο ανάκαμψης, που στόχο έχει να βοηθήσει την Ευρώπη να βγει από την βαθύτερη ύφεσή της από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και για τους όρους που θα πρέπει να υπάρχουν για τις χώρες που θα επωφεληθούν από αυτό.

Το σχέδιο ανάκαμψης προέβλεπε αρχικά ότι θα δοθούν 500 δισεκατομμύρια ευρώ ως επιχορηγήσεις, τα 325 απευθείας σε κυβερνήσεις για να χρηματοδοτήσουν τα εθνικά τους σχέδια, και επιπλέον 250 δισ. ευρώ μέσω δανείων. Αλλά οι λεγόμενοι ολιγαρκείς και η Φινλανδία θέλουν το ποσό της βοήθειας μέσω επιχορηγήσεων να περιοριστεί στα 350 δισεκατομμύρια. Το επίπεδο αυτό χαρακτηρίζεται απαράδεκτο από το Παρίσι και το Βερολίνο, που δεν έχουν πρόθεση να κατέβουν κάτω από τα 400 δισεκατομμύρια (αντί 500 του αρχικού σχεδίου της Κομισιόν). Το ποσό αυτό όμως παραμένει υπερβολικά υψηλό για τις κυβερνήσεις που εναντιώνονται στο σχέδιο, σύμφωνα με αρκετές αντιπροσωπείες.

Επιπρόσθετο αγκάθι είναι το αίτημα της Ολλανδίας να μπορεί να ασκήσει βέτο μια χώρα στην εκταμίευση των επιχορηγήσεων. Υπήρξε σφοδρή αντίδραση και σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το βράδυ της Κυριακής το Euro2day.gr, ο Μαρκ Ρούτε, πρότεινε νωρίτερα ως "συμβιβαστική λύση" όσες περισσότερες επιχορηγήσεις θέλουν να αντλήσουν οι χώρες μέλη από το Ταμείο Ανάκαμψης, τόσο μεγαλύτερος να είναι ο έλεγχος και η εποπτεία.

Ένα ακόμα αγκάθι είναι ο σεβασμός του «κράτος δικαίου» που τίθεται ως προϋπόθεση για εκταμιεύσεις. Ο Ουγγρος Β. Ορμπαν απειλεί με βέτο αν αυτό προχωρήσει και σε αυτό βρίσκει υποστήριξη από την Πολωνία. O Ορμπαν μάλιστα την Κυριακή κατηγόρησε τον Ολλανδό πρωθυπουργό λέγοντας ότι μισεί την χώρα του αλλά και τον ίδιο.

Διπλωματικές πηγές δήλωσαν πως οι ηγέτες μπορεί να εγκαταλείψουν τη σύνοδο και να προσπαθήσουν να υπάρξει συμφωνία τον επόμενο μήνα, ωστόσο καθώς συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη ακόμα υπάρχουν ελπίδες.

Σημειώνεται ότι γύρω στα μεσάνυχτα ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γνωστοποίησε την απόφαση να πραγματοποιηθεί «διάλειμμα» 45 λεπτών στις εργασίες για διαβουλεύσεις, ωστόσο αυτήν την ώρα (περίπου 05:30) δεν υπάρχει ακόμα ένδειξη για το αν και πότε θα επανεκκινήσει η Σύνοδος Κορυφής.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνει πως το δείπνο διακόπηκε και γίνονται ιδιαίτερες συναντήσεις σε μια προσπάθεια να αρθεί το αδιέξοδο. Οι «φειδωλοί» συζήτησαν για να συντονίσουν τη στάση τους, γνωστοποίησε ο αυστριακός καγκελάριος μέσω Twitter, μεταφορτώνοντας μια φωτογραφία από τη συνάντηση.

Coordinating our position with my colleagues from #Denmark, #Finland, the #Netherlands and #Sweden on the outstanding issues in the negotiations on the #MFF and #RecoveryInstrument. pic.twitter.com/KeWuxdsUV4