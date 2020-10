Δασμούς σε αλουμίνιο αξίας $1,96 δισ. θα επιβάλουν οι ΗΠΑ

Δασμούς σε προϊόντα φύλλων αλουμινίου αξίας 1,96 δισ. δολαρίων θα επιβάλει το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Γουίλμπουρ Ρος στο Fox Business Network την Παρασκευή.

«Εχουμε κάνει μία προκαταρκτική εκτίμηση, σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα φύλλων αλουμινίου αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ρος.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η απόφαση αφορά 18 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, του Μπαχρέιν και του Ομάν, ενώ θα τεθούν σε ισχύ αμέσως.

JUST IN: US will impose tariffs on $1.96B worth of aluminum sheet goods, Commerce Secretary Wilbur Ross tells Maria Bartiromo https://t.co/RFDwwefX6S