Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο επιβαίνοντας στο Marine One, το ελικόπτερο του Σώματος των Πεζοναυτών, το οποίο είχε προσγειωθεί στον κήπο του Λευκού Οίκου για να τον παραλάβει, λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν για την προεδρία.

Στη συνέχεια, επιβιβάσθηκε στο Air Force One στην Βάση Αντριους μετά την σύντομη αποχαιρετιστήρια τελετή υπό τους ήχους του τραγουδιού «My Way». Το αεροσκάφος απογειώθηκε μεταφέροντας τον απερχόμενο πρόεδρο στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στην Φλόριντα.

Λίγη ώρα πριν, στην τελευταία, σύντομη, ομιλία της προεδρίας του είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη του για τα «τέσσερα καταπληκτικά χρόνια» που πέρασε τον Λευκό Οίκο και ευχήθηκε καλή τύχη στην νέα αμερικανική κυβέρνηση. Παρόντα, τα μέλη της οικογένειάς του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του.

«Αντίο. Σας αγαπάμε. Θα επιστρέψουμε με κάποιον τρόπο... Θα σας δούμε σύντομα», κατέληξε στις δηλώσεις του ο Τραμπ.

Ο Τζο Μπάιντεν θα αναλάβει σήμερα τα καθήκοντά του ως 46ου προέδρου των ΗΠΑ, σε μια ιστορική και ασυνήθιστη ημέρα, λόγω των πολύ αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας, η οποία θα κορυφωθεί στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα με την ορκωμοσία του στην Ουάσινγκτον.

